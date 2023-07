Venom 3 : Connexion avec l’apparition de Tom Hardy dans Spider-Man No Way Home (photo)

Tom Hardy partage une photo de Venom 3 qui révèle un lien avec son apparition dans la scène de mi-générique de Spider-Man: No Way Home.

Tom Hardy adore poster des images cryptiques sur ses réseaux sociaux et récemment, il a partagé une image qui non seulement laisse entendre d’un lien avec son apparition dans la scène de mi-générique de Spider-Man: No Way Home, mais pourrait aussi teaser le retour d’un Spider-Man adoré du public.

Si pour le moment le scénario de l’histoire reste secret, les fans se demandent si Venom 3 sera bien lié au MCU, surtout après l’apparition furtive d’Eddie Brock à la fin de No Way Home. Sur la photo postée sur Instagram depuis le plateau de tournage du film, on le découvre faisant face à un symbiote menaçant. Le détail intéressant est qu’il porte la même chemise qu’il portait dans No Way Home.

Il est donc ainsi possible que Venom 3 soit directement connecté au MCU, dans lequel il a laissé un bout de symbiote derrière lui. Une rumeur dit aussi qu’il est possible que Spider-Man apparaisse dans le film, mais ce serait la version d’Andrew Garfield et non Tom Holland. Encore une fois, il s’agit d’une rumeur, elle est donc à prendre avec des pincettes.

Il a précédemment été confirmé que Chiwetel Ejiofor sera présent dans Venom 3, mais on ne sait pas s’il reprend son rôle Marvel de Mordo ou s’il incarnera un autre personnage. Juno Temple (Ted Lasso) a aussi été annoncée au casting de Venom 3.

Kelly Marcel, scénariste des films précédent, sera à la réalisation du troisième volet qu’elle a co-écrit avec Tom Hardy.

Venom 3 devrait sortir dans les salles de cinéma en octobre 2024.

Source : ScreenRant/ Crédit ©Sony/Marvel Studios