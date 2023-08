Wonder Woman 3 : Le pourrait finalement se faire selon Gal Gadot

Gal Gadot dit que Wonder Woman 3 pourrait encore arriver avec James Gunn et Peter Safran.

Gal Gadot va-t-elle à nouveau tourner son lasso de Wonder Woman ? L’actrice a révélé qu’à sa connaissance, elle était sur le point de développer un troisième film Wonder Woman avec les coprésidents de DC Studios, Peter Safran et James Gunn.

« J’adore jouer Wonder Woman », a déclaré Gadot à ComicBook.com dans une interview réalisée avant le début de la grève des acteurs SAG-AFTRA. « C’est si proche et cher à mon cœur. D’après ce que j’ai entendu de James et de Peter, c’est que nous allons développer un Wonder Woman 3 ensemble. »

Le troisième film de la franchise Wonder Woman ne faisait pas partie des projets cinématographiques et télévisuels de DC Studios précédemment annoncés par Gunn et Safran en janvier. Cependant, le duo a annoncé une série HBO Max basée sur Wonder Woman, intitulée Paradise Lost, qui se déroulera sur l’île natale de Diana, Themyscira.

Gadot devait à l’origine jouer dans un troisième film de Wonder Woman réalisé par Patty Jenkins. Cependant, la réalisatrice a annoncé dans un communiqué en décembre dernier qu’en ce qui concerne le projet, il n’y avait « rien que je puisse faire pour faire avancer quoi que ce soit ». La semaine suivante, Gunn a nié avoir fermé la porte au retour de Gadot en tant que super-héroïne, disant qu’il ne l’avait pas « virée ».

Pour le moment, Warner Bros et DC Studios n’ont pas commenté les propos de Gadot. On ne sait donc pas si ce projet va se concrétiser. Comme dit plus haut, une série dans l’univers de Wonder Wonder centrée sur les Amazones est en préparation, on attend de voir si Gadot fera partie du projet avant, peut-être, de repartir pour une nouvelle aventure sur grand écran.

Avec la grève des acteurs et des scénaristes qui a lieu en ce moment, il est difficile pour beaucoup de projets d’avancer ou même d’être rendu public.

Source : ComicBook.com / Crédit ©Warner Bros