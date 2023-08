Scream 7 : Un nouveau réalisateur pour la suite de la saga

Christopher Landon, le réalisateur de Happy Birthdead, prend le relais derrière la caméra pour Scream 7.

Scream 7 a trouvé son nouveau réalisateur. Christopher Landon (Happy Birthdead), réalisera le prochain volet de la saga d’horreur. Il prend le relais de l’équipe Radio Silence, composée des réalisateurs Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett et du producteur exécutif Chad Villella qui ont fait revivre la franchise l’année dernière avec Scream et Scream 6 cette année.

Cependant, le trio reste attaché au projet en tant que producteurs exécutifs sur le nouveau film. Après la sortie de Scream VI, Radio Silence a quitté la franchise pour réaliser un film de Monstre sans titre pour Universal avec Melissa Barrera, qui joue Sam Carpenter dans Scream.

Le septième volet de la franchise Scream n’a actuellement pas de scénariste, une situation qui ne changera pas tant que la grève actuelle de la WGA ne sera pas terminée.

Scream VI a été le plus gros succès sur un plan commercial de la franchise à ce jour, rapportant 108 millions de dollars au box-office US. Les quatre premiers films de la série ont été réalisés par le regretté réalisateur d’horreur Wes Craven.

Mercredi, Landon a tweeté le message « On dirait que le 7 est vraiment un chiffre porte-bonheur », accompagné d’une photo du méchant emblématique de la franchise Scream, Ghostface.

Landon a également écrit le scénario de Disturbia (2007), il a écrit plusieurs Paranormal Activity et a réalisé Paranormal Activity: The Marked Ones en 2014, Manuel de Survie à l’Apocalypse en 2015, Happy Birthdead en 2017 et sa suite en 2019 Happy Birthdead 2 You ainsi que Freaky (2020) et We Have a Ghost sorti sur Netflix cette année. Il s’y connait donc très bien en horreur.

