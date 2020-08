The Suicide Squad : James Gunn donne des indices sur le méchant du film

James Gunn donne des indices sur le méchant de son film The Suicide Squad.

Le méchant central du film The Suicide Squad reste pour le moment un grand mystère. Sur les réseaux sociaux, le réalisateur James Gunn a laissé quelques indices sur le nom du possible méchant dans The Suicide Squad, y compris des allusions à l’inclusion de King Shark.

Le comédien Steve Agee (Les Gardiens de la Galaxie 2, New Girl) a annoncé sur Twitter qu’il avait terminé la photographie principale du film, et Gunn lui a répondu pour le remercier. Les fans avaient émis l’hypothèse qu’en raison de sa performance en motion-capture, le candidat le plus probable serait King Shark – bien que Gunn ait laissé un message cryptique à Agee suggérant qu’il jouait quelqu’un qui pourrait « ne pas être tout à fait ce que les gens pensent que tu es. »

S’il s’agit d’une mauvaise direction et que Agee joue King Shark, le personnage peut ou non être le méchant. Dans les comics, King Shark a été membre de l’équipe ainsi qu’un adversaire, donc The Suicide Squad pourrait aller dans les deux sens avec le personnage s’il est inclus dans le film.

Un autre méchant possible est Kobra. C’est une rumeur qui circule depuis que des images de tournage ont fait surface il y a quelques mois. En effet, le drapeau fictif de Santa Prisca ou Corto Maltese a été vu et Kobra est un méchant qui pourrait correspondre aux deux locations. Il est aussi possible que Bane soit impliqué parce que dans les comics, il est détenu à la prison Pena Duro qui se trouve à Santa Prisca.

Jai Courtney (Captain Boomerang), Joel Kinnaman (Rick Flag) Viola Davis (Amanda Waller) et Margot Robbie (Harley Quinn) seront de retour pour ce nouveau film qui ne sera pas une suite du film sorti en 2016 mais plus un semi-reboot.

Taika Waititi, Pete Davidson et Flula Borg, Nathan Fillion, Mayling Ng, Idris Elba, John Cena, Alice Braga, Peter Capaldi, Michael Rooker et Sean Gunn seront aussi à l’affiche du film.

Réalisé par James Gunn, The Suicide Squad sort le 6 août 2021.

Source : Screen Rant / Crédit ©Warner Bros