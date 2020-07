Avengers 5 : Les super-héros possibles de la nouvelle équipe

Les comics Marvel et les prochaines séries Disney+ pourraient révéler la nouvelle équipe de super-héros qui reprendront le flambeau dans Avengers 5.

Depuis la sortie du film Avengers Endgame, les fans se demandent qui sera présent dans le prochain volet qui réunira tous les grands super-héros Pour le moment, on sait qu’il est possible que Captain Marvel soit la nouvelle leader du groupe, mais on ne sait toujours pas qui fera partie des nouveaux Avengers.

Au cours de plus de 20 films, les principaux membres des Avengers – Captain America, Iron Man, Black Widow, Thor, Hulk et Hawkeye,- ont amassé une pléthore d’alliés et ils ont sacrifié leur vie et se sont battus côte à côte pour vaincre Thanos et restaurer les milliards de personnes perdues en un instant.

Mais Avengers Endgame ne s’est pas terminé sans pertes. Black Widow et Iron Man sont morts, Hulk n’est plus tout à fait le même mais il est toujours là et Captain America a décidé d’aller de retrouver l’amour de sa vie, Peggy Carter, dans le passé. Thor est toujours bien vivant et au dernière nouvelle il voyage avec les Gardiens de la Galaxie et Hawkeye se prépare pour sa série.

On sait donc que la phase 5 du MCU aura un nouveau visage avec des nouveaux héros qui reprendront le flambeau mais d’autres visages familiers devraient être de retour comme Captain Marvel, Doctor Strange, Scarlett Witch, Black Panther, Spider-Man, Ant-Man et d’autres. Avengers 5 serait ainsi un mélange d’anciens et de nouveaux héros qui continueront à porter le flambeau de l’équipe originale.

La rumeur dit depuis quelque temps que Young Avengers prendra le relais. Marvel pourrait se servir des nouvelles séries Disney+ pour mettre cette équipe en place. Ces séries introduiront Ms Marvel, She-Hulk, Moon Knight et Kate Bishop via Hawkeye dans le MCU. Et, si la rumeur de l’appel au casting de WandaVision se vérifie, il est possible que Wiccan, un membre bien connu des Young Avengers, rejoigne également le nombre croissant de nouveaux personnages.

Nous savons également que Hulk pourrait apparaître dans She-Hulk et Clint Barton sera le mentor de Kate Bishop dans la série Hawkeye. Il est donc possible qu’elles soient aidés par les Avengers actuels pour prendre le relais.

De plus, Ms Marvel partage un lien avec le Captain Marvel, dont elle porte le nom. La paire s’est même associée à plusieurs reprises dans les comics. Il y a aussi Mighty Thor de Jane Foster, qui fera ses débuts dans Thor: Love and Thunder.. La nouvelle équipe d’Avengers 5 pourrait au moins être une fusion de tous ces personnages.

Bien sûr, il n’est pas clair si l’un de ces personnages fera le saut de Disney + vers les films MCU. Mais si Falcon, Scarlet Witch et Loki peuvent passer du film à la télévision, alors tout est possible. Quoi qu’il en soit, il y a tout un tas de personnages fantastiques qui pourrait former une nouvelle équipe pour Avengers 5.

Notez que pour le moment, cela n’est que spéculation. De plus, Avengers 5 ne devrait pas se faire avant quelques années et on sait que le film sera moins épique que Endgame.

Source : Inverse / Crédit ©Marvel