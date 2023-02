DC Studios : Toutes les dates de sortie de films annoncés

Petit récapitulatif des dates des prochains films DC qui sortiront dans les mois et années à venir.

L’univers DC est en plein changement. Cette semaine James Gunn et Peter Safran ont révélé les projets cinématographiques et télévisuels du studio pour les prochaines années. Leur annonce était tellement remplie de nouveaux projets qu’il est facile de se mélanger les pinceaux avec ce qui sort quand, d’autant plus qu’il y a encore plusieurs films sur le calendrier qui sont antérieurs à l’implication de Gunn et Safran dans DC Films.

Voici donc les dates de sortie des films DC pour les deux ans à venir.

Shazam ! La Rage des Dieux – 29 mars 2023

Asher Angel et Zachary Levi reprennent leurs rôles respectifs en tant qu’adolescent Billy Batson et Shazam, le super-héros adulte qu’il devient lorsqu’il prononce le mot magique, dans cette suite à venir du film de super-héros sorti en 2019. Au casting on trouve Helen Mirren, Lucy Liu et la star de West Side Story Rachel Zegler dans le rôle des filles d’Atlas.

The Flash – 14 juin 2023

Malgré les arrestations très médiatisées d’Ezra Miller, The Flash devrait toujours sortir cet été après plusieurs années dans l’enfer du développement. Supposément inspiré des comics de l’événement Flashpoint de 2011, le film devrait explorer le multivers de DC, accueillant à la fois Michael Keaton et Ben Affleck en tant que Batman, et pourrait être utilisé comme explication dans le reboot de la franchise à venir.

Blue Beetle – 16 août 2023

Réalisé par Angel Manuel Soto, Blue Beetle met en vedette Xolo Maridueña (Cobra Kai) dans le rôle de Jamie Reyes, un adolescent qui fusionne avec un scarabée extraterrestre qui lui donne un exosquelette puissant autour de son corps. Ce sera le premier film de super-héros DC porté par un lead latino.

Aquaman et le Royaume Perdu – 20 décembre 2023

Jason Momoa reste pour le moment Aquaman et il ne jouera pas un autre rôle. Il reviendra pour le second volet de sa franchise réalisé par James Wan. Poue le moment, on sait très peu de chose sur le film mais on sait que Patrick Wilson et Yahya Abdul-Mateen II seront de retour dans les rôles de Orm Marius et Black Manta, respectivement.

Joker Folie à Deux – 2 octobre 2024

Le réalisateur Todd Phillips et l’acteur Joaquin Phoenix se réunissent pour une suite du film de 2019 qui a valu à la star l’Oscar du meilleur acteur. Cette fois-ci, Lady Gaga est également de la partie en tant que Harley Quinn et Zazie Beetz devrait également être de retour.

Superman Legacy – 9 juillet 2025

Jusqu’à présent, tout ce que nous savons de ce prochain reboot de Superman, c’est qu’il sera écrit par James Gunn, qu’il sortira en salles en 2025 et qu’il ne mettra pas en vedette Henry Cavill. Selon DC, il « se concentrera sur Superman équilibrant son héritage kryptonien avec son éducation humaine ». Pour l’instant, le film n’a ni réalisateur, ni acteur principal attachés.

The Batman Partie II – 1er octobre 2025

Le réalisateur Matt Reeves et la star Robert Pattinson poursuivront leur sombre saga Batman, mais elle existera dans une continuité distincte de la franchise principale. Gunn a confirmé que DC utilisera le label « Elseworlds » (tiré des comics) pour catégoriser des films comme celui-ci et le Joker de Todd Phillips et Joaquin Phoenix.

Pour le moment sans dates :

– Swamp Things

– The Brave and the Bold (film sur Batman et Robin)

– Supergirl : Woman of Tomorrow

– The Authority

Crédit ©DC/Warner Bros