Marvel : Un personnage transgenre arrive bientôt dans le MCU

Kevin Feige, le président de Marvel Studios, tease l’arrivée prochaine d‘un personnage transgenre dans le MCU.

Le MCU s’apprête apparemment à être un peu plus inclusif. Pendant longtemps, les films de super-héros étaient grandement dominés par des hommes blancs, hétérosexuels et cisgenre. Ces derniers temps, le MCU a ouvert la porte à des leads super-héros non-blancs et à des femmes, notamment grâce à Black Panther et Captain Marvel.

En ce qui concerne la représentation LGBTQ+, en dehors du personnage sans nom joué quelques minutes par le réalisateur Anthony Russo, les choses sont encore assez légères mais cela va changer dans les mois et années à venir.

Valkyrie (Tessa Thomson) aura un intérêt amoureux féminin dans Thor Love and Thunder et le film The Eternals aura un personnage masculin gay. En ce qui concerne les personnages transgenres, la franchise n’en a jamais eu, mais Kevin Feige promet qu’il y en aura bientôt un.

Durant un Q&A à la New York Film Academy, Feige a été interrogé sur la représentation LGBTQ+ dans les futurs films du MCU et quand on lui pose la question en particulier à propos de la représentation trans, il dit : « C’est pour très bientôt, dans un film que nous filmons en ce moment. »

De quel film parle-t-il ? Nous savons que The Eternals est actuellement en production, est-ce un personnage dans ce film ? En quelle capacité ce personnage sera-t-il présent ? Est-ce une femme ou un homme transgenre ? Pour le moment, Feige n’est pas très bavard à ce sujet.

Pour trouver une super-héroïne trans, il faut regarder à la télévision du côté de DC avec le personnage de Nia alias Dreamer, jouée par l’actrice transgenre Nicole Maine.

Source : EW / Crédit ©DR