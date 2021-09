Red Notice : Une bande annonce décalée pour la comédie d’action de Netflix

La comédie d’action Red Notice se dévoile dans un premier trailer avec Ryan Reynolds, Dwayne Johnson et Gal Gadot

Les amoureux d’action et d’humour vont se réjouir avec la première bande annonce du film Red Notice. Une bande annonce explosive à l’image du pitch du film, dans laquelle l’acteur canadien Ryan Reynolds et l’ex-catcheur Dwayne Johnson partagent l’écran entre vannes délurées et séquences d’explosions ou courses poursuites à tout va. En prime, une antagoniste de haut vol interprétée par une Gal Gadot plus sexy que jamais.

L’intrigue de Red Notice est visiblement inspirée des buddy movies : Lorsqu’Interpol déclenche une Alerte Rouge – destinée à traquer et capturer les criminels les plus recherchés au monde –, le FBI fait appel à son meilleur profiler, John Hartley (Dwayne Johnson). I

Ce dernier sillonne la planète jusqu’au jour où il se retrouve embarqué dans un braquage spectaculaire et contraint de s’associer au plus grand voleur d’œuvres d’art au monde Nolan Booth (Ryan Reynolds) pour… arrêter la voleuse d’œuvres d’art la plus recherchée au monde, « l’Évêque » (Gal Gadot).

Dans cette aventure de haut vol, le trio parcourt le globe, se retrouvant aussi bien sur des pistes de danse, enfermés dans une prison isolée, ou au cœur de la jungle. Pire encore, ils sont obligés de se supporter 24 heures sur 24.

Aux côtés du trio de stars, Ritu Arya et Chris Diamantopolous complètent le casting. Écrit et réalisé par Rawson Marshall Thurber (Agents Presque Secrets, Skyscraper) et produit par Hiram Garcia, Dwayne Johnson et Dany Garcia, Red Notice sera à voir exclusivement sur Netflix dès le 12 Novembre 2021.

Red Notice : Bande Annonce



crédit photos : ©Netflix