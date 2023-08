Avengers Kang Dynasty et Avengers Secret Wars : Les titres provisoires lient les deux films

Les titres provisoires des films Avengers Kang Dynasty et Avengers Secret Wars ont fait surface et connectent les deux films.

Les films Avengers Kang Dynasty et Avengers Secret Wars devraient être les points culminants de la phase 6 et ils ne sortiront pas avant 2026 et 2027. On ne sait pas encore vraiment à quoi s’attendre, mais si les titres provisoires donnent une indication, alors les deux films seraient connectés plus que ce que le public pense.

Selon The Cosmic Circus, The Kang Dynasty est appelé en interne Apple Pie 1, tandis que sa suite directe porte le surnom d’Apple Pie 2, liant explicitement les deux projets. Evidemment, on ignore pourquoi Marvel Studios a choisi d’utiliser ces titres, mais les fans sans relâche tentent de discerner la signification de ces noms de code.

S’il est parfois vrai que les films utilisent souvent des titres de travail avec une allusion à ce que le film pourrait impliquer, on suppose que les cinquième et sixième films Avengers ont plutôt choisi d’obscurcir tous les détails possibles qui pourraient être tirés de leurs titres temporaires.

Les titres temporaires sont notamment utilisés durant la production pour éviter d’attirer les curieux sur le tournage et rester le plus discret possible, surtout quand ils filment dans des décors naturels.

Au-delà des titres temporaires, on ne sait presque rien des prochains films Avengers. Marvel Studios a confirmé que les deux lieront efficacement ce qui a été surnommé The Multiverse Saga, opposant le puissant Kang le Conquérant aux super-héros de la galaxie. Cela étant dit, on ne sait pas encore qui seront les super-héros en question qui seront dans la bataille.

Avengers: The Kang Dynasty sortira en salles le 1er mai 2026, tandis que Secret Wars arrivera le 7 mai 2027.

Source : The Cosmic Circus / Crédit ©Marvel Studios