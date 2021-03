Justice League : Le rôle de Deathstroke révélé et la suite aurait eu lieu dans un monde post-apocalyptique

Le rôle de Deathstroke révélé dans le Snyder Cut et Justice League 2 aurait eu lieu dans un monde post-apocalyptique.

Le réalisateur Zack Snyder s’est récemment confié sur ce que les fans pourront attendre du retour de Joe Manganiello dans le rôle de Deathstroke dans la nouvelle version de Justice League. Et apparemment, il va former une équipe inattendue.

S’exprimant à l’IGN Fan Fest 2021, Snyder a révélé que, plutôt que de se battre l’un contre l’autre, Deathstroke et Batman travailleront ensemble pour le plus grand bien parce qu’ils ont un ennemi en commun.

« Le personnage de Joe dans ce film lorsque nous le trouvons, il est clair que lui et Batman ont conclu une sorte d’accord et ils ont un partenariat. Il y a un plus gros ennemi, je suppose. Je pense que c’est la grande différence. Ils ne sont pas enfermés dans un combat mortel. Ils travaillent en fait ensemble pour essayer de comprendre comment faire fonctionner ce monde. »

Durant le même événement, Snyder a discuté de ce qu’aurait été Justice League 2, un film qui ne verra finalement pas le jour puisque selon le réalisateur lui-même, Warner Bros n’est pas intéressé à faire cette suite. En parlant du nouveau look du Joker de Jared Leto, Snyder laisse entendre que s’il avait pu faire les suites, elles auraient eu lieu dans un monde post-apocalyptique.

« Ce qui a inspiré le look [de Joker] était le genre de monde post-apocalyptique dont je suis un grand fan et, vraiment, l’idée était qu’au fur et à mesure que les films progressaient, le prochain film – s’il y en a un, et ce n’est pas le cas. il semble qu’il n’y en aura jamais un – mais s’il y en avait, cela existerait principalement dans ce monde avec eux qui essaient de le régler correctement … [La séquence] n’est pas trop longue, mais elle fait définitivement ce que j’avais besoin qu’elle fasse pour l’histoire et pour nous. Au-delà, je pense que c’est un spoiler. »

Il rappelle qu’il avait l’intention de faire deux films de plus et qu’il a planté quelques graines de ce qui allait suivre dans ce film : « Eh bien, [ma saga Justice League] était censée être deux autres films … Cela fait allusion à un autre monde potentiel. J’ai planté les graines comme je l’avais voulu de ce qui viendrait dans les films ultérieurs, donc c’est là-dedans, mais en ce qui concerne ces histoires à venir – si jamais cela arrivait, je pense qu’il est facile de spéculer sur cette base et nous pouvons en parler pendant un bon moment. »

Zack Snyder’s Justice League verra Henry Cavill (Superman), Ben Affleck (Batman), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) et The Flash (Ezra Miller) s’associent pour sauver la planète de Steppenwolf, DeSaad et Darkseid.

Le Snyder Cut sortira le 18 mars 2021 sur HBO Max. Quant à la sortie française, elle est annoncée pou le 22 avril 2021.

Source : IGN / Crédit ©HBO Max/Warner Bros