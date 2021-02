Justice League 2 : Warner Bros n’a pas l’intention de faire le film selon Zack Snyder

Zack Snyder déclare que Warner Bros. n’a pas l’intention de le laisser faire Justice League 2.

Zack Snyder a enfin l’opportunité de mettre en image sa vision initiale de Justice League, du moins en partie. Le film de quatre heure sera dévoilé dans un mois sur HBO Max et les fans pourront enfin voir ce qu’il avait prévu.

A l’origine, Snyder avait un plan de 5 films à travers le DCEU, a commencé par Man of Steel et Batman v Superman. Son plan était ensuite de faire une trilogie Justice League mais cela n’arrivera pas. Même si Snyder a finalement terminé la première partie de sa trilogie, le cinéaste a admis lors d’une récente interview que Warner Bros. ne montrait aucun intérêt à continuer.

« La réalité est, pour autant que je sache, qu’il n’y a aucune envie et / ou appétit à faire plus de ces films de Warner Bros. Avec moi, de toute façon. Mais je ne pensais pas que finir ce film correctement arriverait un jour. Mais j’ai fait de mon mieux pour – en ce qui concerne la création de Justice League, ces différentes personnalités étant réunies – cette idée, c’est ce dont parle ce film … »

Le fait qu’il ait pu terminer son film est déjà un miracle et Snyder le sait très bien, il n’a pas d’autres attentes et il est content de ce qu’il a accompli : « Je ne m’attends pas à ce qu’il y ait plus de films que celui-ci. Si cela se produisait, ce serait incroyable – mais ce pont est loin. Franchement, je suis cool. »

Il est fier de ce qu’il a commencé à construire et qui continue d’une autre façon : « Écoutez, vous avez Wonder Woman, vous avez Aquaman, vous avez ce nouveau film Flash. Tout cela sont des branches d’un arbre que j’ai planté il y a longtemps. Je ne pourrais pas être plus fier, je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par ce qui se passe avec Wonder Woman 1984. C’est incroyable, ces gens sont talentueux. »

Il ajoute : « Patty [Jenkins] est un génie et Gal [Gadot] est la plus grande Wonder Woman de tous les temps. Chaque fois que ces gars ajoutent un chapitre au monde, c’est génial, mais pour moi, j’ai une vision très singulière de la façon dont mon morceau est censé se dérouler. »

Le Snyder Cut sortira le 18 mars 2021 sur HBO Max. Quant à la sortie française, elle est enfin annoncée pour le 22 avril 2021.

Source : MovieWeb / Crédit ©Warner Bros