Avengers Endgame : Un autre Avenger aurait pu survivre au snap (spoilers What If…?)

Le final de What If…? prouve qu’un autre Avenger à la place d’Iron Man aurait pu utiliser le gant et survivre au claquement de doigts dans Avengers Endgame.

Le multivers du MCU a fourni des preuves solides qu’un autre Avenger aurait pu survivre au claquement de doigts dans Avengers Endgame. Comme on le voit dans le final de la saison 2 de What If…? les Pierres d’Infinité jouent un rôle déterminant dans la prévention d’une crise multiversale majeure. Cependant, la personne qui les a brandi a survécu sans conséquences comparé à Hulk de Bruce Banner qui a été blessé après avoir utilisé les Pierres, ou plus important encore, à Iron Man qui y a laissé sa vie.

Souvenez-vous, à la fin de la bataille majeure dans Endgame, Iron Man a donné sa vie en utilisant les Pierres d’Infinité pour éliminer le Titan Fou et ses forces, et Doctor Strange a confirmé que c’était le seul moyen de sauver la situation. Cependant, la série What If…? suggère qu’un autre héros du MCU aurait également pu utiliser les Pierres et s’en sortir en vie.

En combattant Strange Supreme dans l’épisode final de la saison 2 de What If… ?, Captain Carter égalise les chances en brandissant les Pierres utilisées par Infinite Ultron et Erik Killmonger lors du final de la saison précédente. En intégrant l’armure de Killmonger et les Pierres à sa propre combinaison, l’armure lui a offert le même niveau de protection que le gant d’Infinité standard ou le nano-gant de Tony Stark. Cependant, la partie intrigante survient à la fin de la confrontation après que Strange ait utilisé sa magie noire pour faire tomber les Stones de l’emprise de Carter.

Grâce à Kahhori qui combattait Strange aux côtés du Captain Carter, la guerrière propulsée par Tesseract utilise ses pouvoirs pour rendre les Pierres à Peggy. Carter attrape ensuite toutes les Infinity Stones d’un seul poing avant de frapper le démon corrupteur possédant Strange dans son chagrin face à son monde perdu, éliminant temporairement la bête du sorcier.

Après ça, Peggy ne subit aucune blessure ni dégât critique malgré cet incroyable exploit avec certaines des armes les plus puissantes du multivers. Il semble ainsi que Carter ait dû être protégée par le sérum de Super Soldat, même si son armure offrait un certain niveau de protection.

Voyant l’exploit impressionnant de Captain Carter, on se demande si Captain America aurait pu survivre au claquement de doigts qui a tué Iron Man dans Avengers Endgame. Si Peggy a pu survivre sans dommage, Steve Rogers aurait également pu le faire en raison de leur statut commun de super soldats.

Mais pour Doctor Strange, qui a évalué toutes les possibilités, Iron Man était le seul moyen vers la victoire pour les super-héros de la Terre. Tony Stark était le seul à posséder la nanotechnologie qui lui permettait de prendre et de manier les Pierres avant que Thanos ne réalise qu’il les avait prises. C’était ainsi apparemment plus une question de temps et de circonstances qu’une question de capacité.

L’intégrale de la saison 2 de What If…? est disponible sur Disney+.

