Scream 5 : Courteney Cox reprend son rôle de Gale Weathers

Courteney Cox va reprendre son rôle de Gale Weathers dans le film Scream 5.

La journaliste Gale Weathers sera bien présente dans le nouveau film Scream. Courteney Cox a en effet signé pour reprendre son rôle dans la suite de la franchise d’horreur. En mai dernier, son ex-mari David Arquette avait été annoncé de retour. L’ex-couple se retrouvera ainsi à nouveau à l’écran. Le retour de Neve Campbell est aussi quasi certain.

Les détails de l’intrigue pour le nouveau film Scream sont gardés secrets mais le film sera une histoire originale co-écrite par James Vanderbilt (Zodiac, The Amazing Spider-Man) et Guy Busick (Ready or Not). Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett du groupe de réalisateurs Radio Silence (Ready or Not) sont à la réalisation et le troisième membre du trio Radio Silence, Chad Villella, sera producteur exécutif aux côtés de Kevin Williamson, qui a écrit le Scream original.

« Nous ne pouvons pas imaginer Scream sans l’emblématique Gale Weathers et nous sommes incroyablement ravis et honorés d’avoir l’opportunité de travailler avec Courteney », a déclaré Radio Silence dans un communiqué. « Nous sommes des méga fans absolus de son travail et nous sommes tellement ravis de la rejoindre dans le prochain chapitre de la saga Scream ! »

Courteney Cox a confirmé son retour sur les réseaux sociaux.

@screammovies @spyglassmediagr @paramountpics

La photographie principale commencera plus tard cette année à Wilmington, NC, lorsque les protocoles de sécurité seront en place à cause de la pandémie de coronavirus.

Scream 4, le dernier film en date de la franchise d’horreur, est sorti en 2011. Pour le moment, ce nouveau film n’a pas de date de sortie.

