Les Gardiens de la Galaxie : James Gunn révèle la blague refusée par Disney

James Gunn révèle qu’il a dû couper une blague dans Les Gardiens de la Galaxie parce que Disney l’a refusé

Les Gardiens de la Galaxie est l’un des premiers films du MCU à vraiment embrasser un sens de l’humour bien prononcé avec des blagues bien conscientes de ce qu’elles sont. James Gunn a eu l’opportunité de se lâcher et Disney l’a laissé plus ou moins faire ce qu’il voulait…dans la mesure du possible. Evidemment, c’est Disney et ils ont des limites.

Sur Twitter, James Gunn a répondu à un tweet qui lui demande s’il se souvient d’une réplique qu’il a dû couper du film. Le réalisateur tweete alors :

« (dans le film) Quill : Je viens d’une planète de hors-la-loi, Billy the Kid, Bonnie & Clyde, John Stamos.

Drax : Cela ressemble à un endroit que j’aimerais visiter.

Quill : Cool.

(coupé) Drax : Et tuer beaucoup de gens là-bas. »

(in movie) Quill: I come from a planet of outlaws, Billy the Kid, Bonnie & Clyde, John Stamos.

Drax: Sounds like a place that I would like to visit.

Quill: Cool.

(cut) Drax: And kill many people there. — James Gunn (@JamesGunn) June 29, 2020

Apparemment, Disney n’a pas apprécié la réplique de Drax qui veut tuer tout le monde sur la Terre. Mais Gunn aime vraiment cette blague et dit qu’il a « envie de faire comme George Lucas et la remettre dedans ». Il fait référence à George Lucas qui a changer des choses rétroactivement dans le premier Star Wars.

I so wanna George Lucas it back in I can’t tell you. — James Gunn (@JamesGunn) June 29, 2020

James Gunn est actuellement en train de travailler sur le film Suicide Squad. Il reviendra pour faire Les Gardiens de la Galaxie 3 l’année prochaine.

Source : Movieweb / Crédit ©Marvel