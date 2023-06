The Flash : La controverse Ezra Miller n’a jamais mis la production en danger

Le réalisateur Andy Muchietti et la productrice Barbara Muchietti disent que la controverse sur Ezra Miller n’a jamais mis la production du film The Flash en danger.

En août 2022, il était dit que les dirigeants de Warner Bros. décidaient quoi faire à propos de The Flash à la lumière d’un certain nombre de problèmes juridiques croissants de la star du film, Ezra Miller.

Selon les rapports de l’époque, une option que les dirigeants de l’entreprise avaient envisagée était une décision de dernier recours qui aurait vu le film entièrement mis de côté. Mais apparemment, selon la productrice de The Flash Barbara Muschietti, qui s’est entretenue avec EW dans une interview jointe avec son frère, le réalisateur Andy Muschietti, il n’a jamais été question de tout arrêter à cause des tribulations d’Ezra Miller.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une crainte légitime que le film soit annulé, Barbara a répondu : « Pas du tout. Non. Cela n’a jamais été réel. »

Le réalisateur mentionne également que lui et sa soeur sont en contact avec Miller : « Nous avons beaucoup d’empathie en général pour les personnes qui ont besoin d’aide, et particulièrement dans les problèmes de santé mentale. C’est pourquoi [Miller] les mesures nécessaires pour faire face à son rétablissement, et nous lui apportons notre soutien », dit-il.

En aout dernier, dans un communiqué à la presse, Miller a avoué avoir des soucis sans les spécifier et disait être en traitement pour ses « problèmes mentaux complexes ».

Miller a été arrêté à plusieurs reprises l’an dernier pour voies de faits à Hawaii et a aussi été accusé de harcèlement sexuel sur mineur, de cambriolage dans le Vermont ou encore d’avoir exposé des mineurs à des armes, entre autres faits.

The Flash sera dans les salles le 14 juin et si le film récolte suffisamment au box-office pour justifier une suite, Andy Muschietti a déclaré qu’il reprendrait Miller dans le rôle. « Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un qui puisse jouer ce personnage aussi bien que [Miller], » a-t-il déclaré précédemment à EW.

Cette déclaration est comme une claque dans la figure de Grant Gustin qui a remarquablement incarné Barry Allen durant près d’une décennie. Qu’on aime ou non la série, on peu pas nier le travail de Gustin qui a embrassé en tout point les valeurs de son personnage.

