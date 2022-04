Morbius : Film de l’univers Spider-Man le moins bien noté sur Rotten Tomatoes

Morbius obtient la pire note pour un film de l’univers Spider-Man sur Rotten Tomatoes

Morbius n’est clairement pas le film de l’année. Après des premiers avis qui étaient loin d’être positifs, les critiques du long métrage porté par Jared Leto sont sorties et la note sur Rotten Tomatoes transcrit la température globale qui est aussi froide que ce 1er avril neigeux en France.

Avec une note très basse de 20% (qui peut changer) des critiques sur Rotten Tomatoes, c’est pire que les deux films Venom de Sony, qui s’en sortent légèrement mieux avec 30% et 57% pour Venom et Venom: Let There Be Carnage respectivement. Alors que les deux films Venom ont été des succès au box-office malgré les mauvaises critiques, Est-ce que Morbius arrivera à attirer le public américain en cette date du poisson d’avril ?

En France, le film est sorti ce mercredi et est arrivé deuxième des sorties, se faisant battre par Sonic 2. Morbius a attiré 76 081 spectateurs le jour de sa sortie sur 674 écrans tandis Sonic 2 est loin devant avec 155 635 entrées dans 675 salles. Morbius fait moins bien que Venom qui enregistrait 190 054 entrées pour son 1er jour France tandis que Venom 2 avait attiré 161 674 spectateurs.

On attend lundi pour voir comment le film s’en sort aux Etats-Unis.

Pour rappel : Gravement atteint d’une rare maladie sanguine, et déterminé à sauver toutes les victimes de cette pathologie, le Dr Morbius tente un pari désespéré. Alors que son expérience semble être un succès, le remède déclenche un effet sinistre. Le bien vaincra-t-il le mal – ou Morbius succombera-t-il à ses nouvelles pulsions ?

Avec Jared Leto, Michael Keaton Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal, Tyrese Gibson, Morbius est réalisé par Daniel Espinosa.

Source : MovieWeb / Crédit ©Sony