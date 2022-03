Morbius : Premières réactions négatives et pleins d’easter eggs auraient été coupés

Les premières réactions du film Morbius commencent à tomber et elles ne sont pas très positives. Le film aurait aussi coupé pleins d’easter eggs et caméos.

La façon dont Morbius, le nouveau film Marvel de Sony, s’intègre dans le multivers a été l’une des questions les plus posées entourant le spin-off de Spider-Man. Apparemment, la réponse à cette question est peut-être une énorme déception car il semble que la place de Morbius dans le multivers cinématographique ne soit pas très claire, même après avoir vu le film.

Selon les premières réactions, Sony a coupé beaucoup d’easter eggs qui étaient entrevus dans les différentes bandes-annonces. Un tweet posté par quelqu’un qui dit avoir vu le film révèle que plusieurs indices qui laissaient penser qu’on apprendrait la place de Morbius dans le Multivers ont été coupés.

Les références à Spider-Man, au Daily Bugle ont été coupées et la présence de Michael Keaton (qui jouait Adrian Toomes/Vulture dans Spider-Man Homecoming) a été réduite à une scène post-générique. C’était pourtant la plus grosse connexion avec le MCU qui avait été teasée en amont de la sortie du film. Donc, il semble qu’une grande partie de l’anticipation entourant Morbius pourrait bien avoir été une astuce trompeuse pour amener le public dans les salles.

Pour le moment, le film est soumis à un embargo, les réactions des journalistes sont encore sous scellé mais selon Brandon Matthews de Geeks WorldWide et Cinema Reviewed, plusieurs de ses collègues ont été déçus du long métrage le qualifiant d’ennuyeux et sans cohérence.

En répondant à un tweet de KC Walsh (@TheComixKid) qui disait « Quiconque pensait que #Morbius serait autre chose qu’un désastre est soit stupide, soit menteur, » Matthews écrit : « Entendu par plusieurs journalistes qui ont déjà vu le film (à des fins de junket) qu’il est ennuyeux et non calculé. Aucune cohérence, sauf que c’est mauvais. »

Il ajoute qu’il y a de « bon moment ici et là » mais qu’il vaut mieux attendre quand il sortira en vidéo. Notez qu’il pointe tout de même qu’il y a « 2-3 easter eggs », tout n’a peut-être pas été coupé.

Heard from several journalists who’ve seen the film already (junket purposes) that it’s boring and uncalculated. No consistency, except that it’s bad. Good moment here and there, and 2-3 easter eggs, but otherwise, just watch it when it gets home. 😬 #Morbius https://t.co/MC4ydbsUus

— Brandon Matthews (@RCDiscussion) March 20, 2022