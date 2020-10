Sean Connery : Mort de l’acteur légendaire de James Bond

Sean Connery, acteur de légende qui a joué le premier James Bond, est décédé à l’âge de 90 ans.

L’acteur écossais Sean Connery vient de nous quitter. Il est mort ce samedi 31 octobre à l’âge de 90 ans. C’est la BBC qui a rapporté l’information mais aucun détail sur sa mort n’a été encore dévoilé.

Célèbre pour son énorme charisme et son élégance, Connery fut le premier acteur a incarné James Bond sur grand écran. Il a joué le personnage dans sept films de Dr No (1962) à Jamais plus Jamais (1983). Il a également été lauréat d’un Oscar pour son second rôle dans Les Incorruptibles de Brian De Palma, et il a reçu deux BAFTA dont un prix d’honneur.

Né à Édimbourg en 1930, Connery a rejoint la Royal Navy à l’âge de 16 ans avant d’être libéré à 19 ans pour raisons médicales. Avant d’être acteur, il a occupé de nombreux autres emplois, notamment celui de sauveteur, de chauffeur de camion et de modèle pour artiste avant de se placer troisième d’un concours Mr Univers au début des années 1950. Il était également un joueur de football passionné et on dit qu’il se serait déjà vu offrir un essai à Manchester United par le célèbre manager Matt Busby.

C’est en travaillant dans un théâtre à Édimbourg qu’il a commencé à décrocher des petits rôles puis en 1957, il engagera un agent qui l’aida à obtenir des rôles à la télévision. A la fin des années 50, il commença à décrocher des rôles de plus en plus importants au cinéma puis en 1962, il obtiendra le rôle qui changera sa carrière à jamais, celui du célèbre James Bond dans James Bond 007 contre Dr. No.

Le film a reçu une réponse critique mitigée, mais de solides performances au box-office ont préparé le terrain pour la franchise qui continue de prospéré aujourd’hui. Après Dr No, Connery apparaîtra dans Bons Baisers de Russie (1963), Goldfinger (1964), Opération Tonnerre (1965) et On Ne Vit Que Deux Fois (1967), avant de céder le rôle à George Lazenby pour Au Service Secret de Sa Majesté (1969). Il reviendra ensuite pour deux autres apparitions dans Les Diamants Sont Eternels (1971) et Jamais Plus Jamais (1983).

En dehors de James Bond, l’acteur a joué dans des films comme Pas de printemps pour Marnie d’Alfred Hitchcock ou La Colline des hommes perdus de Sidney Lumet, qui lui ont déjà permis de démontrer l’étendue de son jeu. Dans sa filmographie, on trouve également des films comme Le Nom de la Rose de Jean-Jacques Annaux ou encore Highlander.

Connery fait aussi partie de la saga Indiana Jones puisqu’il incarne le père du héros dans la franchise de Steven Spielberg. On le retrouve aussi dans A la poursuite d’Octobre rouge de John McTiernan, Rock de Michael Bay, ou bien encore dans A la rencontre de Forrester de Gus Van Sant.

Après trois ans d’absence, Sean Connery fait son retour sur grand écran en 2003 avec La Ligue des Gentlemen Extraordinaires de Stephen Norrington, mais ce sera son dernier film puisqu’il décide de mettre fin à sa carrière. Il fera quelques voix par la suite, mais il n’apparaitra plus à l’écran.

Source : BBC / Crédit ©MGM/DR