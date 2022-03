Bruce Willis : L’acteur s’éloigne de sa carrière pour cause de maladie

La famille de Bruce Willis annonce que l’acteur s’éloigne de sa carrière suite à un diagnostic d’aphasie.

C’est une triste nouvelle que nous avons appris. Bruce Willis, 67 ans, a reçu un diagnostic d’aphasie et s’éloigne du métier d’acteur, a annoncé mercredi sa famille.

« Nous voulions partager le fait que notre cher Bruce a des problèmes de santé et a récemment été diagnostiqué comme souffrant d’aphasie, ce qui a un impact sur ses capacités cognitives », a écrit la fille de Willis, Rumer Willis, dans un post Instagram qui a également servi de déclaration familiale. Elle a poursuivi en ajoutant : « En conséquence et avec beaucoup de considération, Bruce s’éloigne de la carrière qui a tant compté pour lui. »

« C’est une période vraiment difficile pour notre famille, et nous apprécions beaucoup votre amour, votre compassion et votre soutien continus. Nous traversons cela en tant qu’unité familiale forte », a-t-elle ajouté, notant qu’elle voulait alerter les fans de son père de son état « parce que nous savons à quel point il compte pour vous, autant que vous comptez pour lui. Comme Bruce le dit toujours, ‘Vivez pleinement, et ensemble, nous prévoyons de faire exactement cela. »

Le message était signé par toutes les filles de Willis – Rumer, Scout, Tallulah, Mabel et Evelyn – ainsi que sa femme, Emma, et son ex-femme Demi Moore.

View this post on Instagram A post shared by Rumer Willis (@rumerwillis)

L’aphasie est une condition qui affecte les capacités de langage à la fois verbal et écrit. Cela survient généralement après un accident vasculaire cérébral (AVC) mais peut aussi être causée par une blessure à la tête (traumatisme crânien), une méningite ou encore des maladies dégénératives comme l’Alzheimer. Cependant, on ne sait pas ce qui a mené Willis à ce diagnostic.

Bruce Willis a une carrière qui s’étend sur plus de quarante ans avec plus de 100 films à son actif. Il est connu pour sa performance primée aux Emmy Awards dans la série des années 80 Clair de lune, dans laquelle il jouait aux côtés de Cybill Shepherd. Mais se sont surtout ses films d’action tels que les films Die Hard et Armageddon pour lesquels il est le plus connu. Il a aussi eu des rôles dans des films emblématiques comme Le Sixième Sens, Le Cinquième Element, Pulp Fiction ou encore Sin City.

Selon IMDb, Willis a plusieurs projets en préparation pour une sortie en 2022, notamment les thrillers d’action The Wrong Place et Fortress: Sniper’s Eye.

Source : Deadline, EW/ Crédit ©DR