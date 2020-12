Marvel : Un film mystérieux prévu entre Black Panther 2 et Captain Marvel 2

Un film Marvel mystérieux sortira en 2022, entre Black Panther 2 et Captain Marvel 2.

Si 2020 a été une année sans film Marvel en raison de la situation sanitaire actuelle, les studios espèrent que les choses seront revenues à la normale d’ici 2022. A ce jour, cinq films sont prévus pour 2022.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sortira en salles le 5 mars 2022 puis Thor: Love and Thunder suivra le 6 mai 2022. Black Panther 2 est actuellement daté au 8 juillet 2022, avec Captain Marvel 2 qui arrivera le 11 novembre 2022. Mais, pris en sandwich entre le monde de Wakanda et le retour de Carol Danvers, se trouve un film mystérieux de Marvel, dont la sortie est annoncé pour le 7 octobre 2022.

La question est maintenant de savoir quel est ce film mystère ? Pour l’instant, tout ce que nous pouvons faire est raisonnablement de spéculer, mais il y a quelques prétendants. Celui qui vient à l’esprit en premier est le reboot de Blade avec Mahershala Ali. Depuis l’annonce du film au Comic Con l’année dernière, rien n’a vraiment été communiqué à son sujet.

Une autre option possible est le troisième volet de Ant-Man, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, qui n’a pas encore de date. Récemment, Disney a confirmé le casting de Jonathan Majors dans le rôle de Kang le Conquérant et Kathryn Newton sera la version adulte de Cassie Lang.

La troisième possibilité serait le reboot des Quatre Fantastiques mais là, c’est moins certain parce que Jon Watts, qui a été annoncé à la réalisation, est pour le moment occupé avec Spider-Man 3, qui sortira en décembre 2021. Le timing est un peu juste.

On attend de découvrir quel sera ce film mystérieux.

Source et crédit ©Marvel