Le Seigneur des Anneaux : Peter Jackson a failli tuer un des Hobbits

Un des Hobbits aurait dû mourir dans l’un des films de la saga le Seigneur des Anneaux.

Lorsque Peter Jackson a présenté Le Seigneur des Anneaux sur grand écran il y a deux décennies, il est resté assez fidèle au matériel source de J.R.R. Tolkien (avec évidemment quelques ajustements). Mais lorsque vous faites une grande épopée fantastique hollywoodienne, les dirigeants de studios voudront toujours suggérer des changements – et l’un de ces changements proposés a presque coûté la vie à un hobbit.

Dans une interview avec IGN, Dominic Monaghan – qui a joué le hobbit Merry Brandybuck – a partagé quelques histoires en coulisses du tournage, y compris la révélation que les producteurs ont tenté de faire pression sur Jackson pour qu’il tue l’un des hobbits – malgré le fait que dans le livre, les quatre plus petits membres de la Communauté survivent.

« Heureusement que ça n’est pas arrivé, parce que ça aurait été moi. Cela aurait certainement été le cas », a plaisanté Monaghan à IGN. « Il n’y a aucun moyen qu’ils tuent Frodon et Sam, et les seuls qui resteraient auraient été Merry et Pippin. Ils n’auraient pas tuer Pippin parce que Pippin a une histoire très forte avec Gandalf. Cela aurait certainement été moi. »

Peter Jackson n’a pas succombé à la pression des studios et n’a pas tué de hobbit. « Je pense que Pete a dit à juste titre que c’était un travail écrit remarquable, et nous devons nous en tenir au texte. Alors, il est resté fidèle à ses convictions », a déclaré Monaghan. « Oui, je suis reconnaissant que cela ne se soit pas produit. »

Et les hobbits ont survécu !

Source : IGN / Crédit ©Warner Bros