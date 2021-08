Manifest : Netflix sauve la série en lui offrant une saison 4

Manifest aura bien une quatrième saison, qui sera sa dernière, produite et diffusée sur Netflix

Une fois de plus Netflix sauve la mise d’une série NBC. La série Manifest, annulée par la chaine au bout de trois saison vient d’être, à l’image d’autres séries du catalogue Netflix, rachetée par le géant du streaming.

Ainsi, Manifest aura bel et bien une quatrième saison et une fin en bonne et due forme, produite par Netflix. Le deal, entre la plateforme, NBC et Warner inclus le rachat des précédentes saisons, s’assurant ainsi un catalogue complet de la série à l’image de Lucifer.

La saison 4 de Manifest proposera 20 épisodes et sera diffusée sur la plate-forme en deux partie, comme l’est l’usage avec plusieurs de ses séries originales.

Le showrunner s’est réjoui de la nouvelle dans un communiqué ce 28 aout : « Ce qui a commencé il y il y a des années comme un vol au fin fond de mon imagination a évolué en voyage d’une vie. » explique Jeff Rake.

Il poursuit : « Jamais dans mes rêves les plus fou j’aurais pu imaginer l’amour et soutient en provenance du monde entier pour mon histoire, ses personnages, et l’équipe qui travaille dur pour leur donner vie. Nous allons pouvoir récompenser les fans avec la fin qu’ils méritent et ça me touche beaucoup. »

Le créateur de la série n’a pas oublié de remercier les spectateurs qui se sont manifesté pour que la série ne disparaisse pas sans fin, à l’image d’autres. « Nous cherchons un moyen de finir la série. Cela pourrait prendre une semaine, comme des mois, ou un an. » conclue Rake, visiblement reconnaissant d’avoir trouvé un sauveur pour sa série.

Pour le moment Netflix n’a pas communiqué sur un calendrier éventuel de mise en ligne de cette suite et fin de Manifest. Tout ce que l’on sait c’est que les équipes vont pouvoir reprendre la production de la série, en essayant de la terminer en une saison au lieu de trois, puisque le plan initial de Manifest était d’aller jusqu’à 6 saisons.

Pour rappel : la saison 3 s’est terminée sur un cliffhanger avec la vie de certains personnages en danger. A l’origine, Rake avait prévu 6 saisons, il n’en est qu’à la moitié de son histoire. Si trois saisons supplémentaires ne sont pas possibles, il espère au moins un film ou une saison finale pour conclure son histoire.

Les trois saisons de Manifest sont disponibles en France sur Salto.

Crédit photos : ©NBC/Warner