Justice League : HBO Max nie la date de lancement du Snyder Cut qui a fuité

HBO Max coupe court à la rumeur sur la date de lancement qui circule en ligne pour le Snyder Cut de Justice League.

HBO Max coupe court à la rumeur qui a surgi ces derniers jours selon laquelle Zack Snyder’s Justice League, la version «Snyder Cut» du film de super-héro, arrivera le 5 septembre 2021.

Une photo en ligne révélant la date semblait provenir d’un site appelé MoviesR.net qui a affirmé avoir obtenu la date de la fiche d’information fournie par un site de presse DC.

Après vérification, le site ScreenRant n’a trouvé aucune date de ce type, puis a pris contact avec Warner Bros. Pictures et HBO Max à la suite des rumeurs virales. La société a vite interrompu la discussion en indiquant que la date annoncée n’était pas vraie.

Le film – en quatre parties – ne sortira donc pas le 5 septembre 2021. Ni HBO Max ni Warner Bros n’a fourni de date précise pour la sortie du Snyder Cut. Tout ce qu’on sait, c’est le film sera diffusé sur HBO Max courant 2021.

La bande-annonce dévoilée au DC FanDome a été accueillie de manière très positive de la part des fans avec des gens impatients de voir plus de Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg, Superman et The Flash dans des images inédites. C’est un film bien différent de celui sorti en salle qui attend le public.

Le film sera diffusé en quatre parties d’une heure sur HBO Max en 2021, mais pour le moment, la date de première exacte n’a pas encore été révélée. Quant à la distribution internationale, Warner Bros travaille dessus.

Source : ScreenRant / Crédit ©Warner Bros