Justice League : La date de sortie du Snyder Cut aurait fuité

Il semble bien que la date de sortie du Snyder Cut de Justice League ait fuité sur la toile.

Est-que quelqu’un chez Warner va se faire virer ? Après la fuite du trailer de Justice League durant le DC FanDome, des heures avant sa sortie officielle, on apprend qu’une date aurait malencontreusement fuitée sur la toile, via le site de presse de DC.

Le DC FanDome n’a pas révélé la date du film qui sera disponible en 4 parties sur HBO Max l’année prochaine, mais les fans ont pu voir un trailer. Quelqu’un a repéré une mise à jour sur le site de presse avec une date : le 5 septembre 2021.

Is this the release date of the #SnyderCut? The DC press site has this up. pic.twitter.com/ukhE4u8xQY — Zande 🇨🇩 #BLM (@KingZairois) August 26, 2020

Notez qu’il est possible que ce ne soit pas la vraie date puisque parfois, ce genre de site presse utilise des dates de substitution. Warner Bros n’a pas encore officiellement communiqué sur la date mais si celle-ci est une indication, il faudra attendre encore un peu plus d’un an avant de voir la version de Zack Snyder.

La bande-annonce dévoilée au DC FanDome de ce week-end a été accueillie de manière très positive de la part des fans avec des gens impatients de voir plus de Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg, Superman et The Flash dans des images inédites. C’est un film bien différent de celui sorti en salle qui attend le public.

Le film sera diffusé en quatre parties d’une heure sur HBO Max en 2021, mais pour le moment, la date de première exacte n’a pas encore été révélée. Quant à la distribution internationale, Warner Bros travaille dessus.

Source : Movieweb / Crédit ©Warner Bros