Justice League Dark : Emilia Clarke dans le rôle de Zatanna ?

Une rumeur annonce qu’Emilia Clarke serait pressentie pour le rôle de Zatanna dans le Justice League Dark de JJ Abrams pour HBO Max.

Emilia Clarke va-t-elle rejoindre le DCEU ? C’est l’une des rumeurs qui circule sur la toile. Selon The Cultured Nerd, l’actrice de Game of Thrones serait en négociation pour le rôle de Zatanna Zatara dans Justice League Dark en préparation pour HBO Max, sous la houlette de J.J. Abrams et sa société de production Bad Robot.

Toujours selon TCN, les discussions sont suffisamment avancées pour que le concept art ait déjà été travaillé avec Clarke en tant que personnage. Cela ferait d’elle l’un des premiers noms attachés à l’univers de Justice League Dark qui s’étendrait sur des films et des séries sur HBO Max dans un proche avenir.

Notez tout de même que rien n’est signé. Tant que HBO Max ou Bad Robot ne confirme quoi que se soit, cela reste une rumeur. Elle s’ajoute à la rumeur que Keanu Reeves reprendrait son rôle de Constantine pour Justice League Dark.

Zatanna Zatara, la fille d’un magicien, est issue d’une race d’êtres mystiques, les Homo Magi, une lignée qui lui donne des pouvoirs. Associée et ex-amante de John Constantine, elle se retrouve fréquemment dans l’orbite de la Justice League Dark et travaille parfois avec la principale Justice League.

On ne sait actuellement pas si Zatanna aura son propre film ou série solo sur la plate-forme de streaming.

Il n’y a pas encore de date pour Justice League Dark sur HBO Max.

Source : TCN / Crédit ©DR/DC