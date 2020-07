Constantine : Retour de Keanu Reeves dans un film de J.J. Abrams pour HBO Max ?

Une rumeur annonce le retour de Keanu Reeves dans le rôle de Constantine pour un film de J.J. Abrams pour HBO Max.

Il se murmure que Warner Bros ferait équipe avec J.J. Abrams pour produire un nouveau film en live action de Constantine. Le projet à venir ne serait pas pour le grand écran mais pourrait être réalisé pour le service de streaming HBO Max.

Il s’agit évidemment d’une rumeur et on n’en sait pas plus sur le projet pour l’instant. Cependant, il est également dit que Keanu Reeves reviendrait pour reprendre le rôle qu’il tenait dans le film sorti en 2005. L’acteur a déjà dit qu’il sera ravi de reprendre le rôle si l’occasion se présentait.

On pense que Warner Bros a l’intention d’utiliser HBO Max pour constituer l’équipe de Justice League Dark, avant de se lancer dans un projet massif sur grand écran, comme Avengers: Infinity War et Avengers Endgame. Cela fait l’objet de rumeurs depuis un certain temps maintenant, mais rien n’a pas encore été officiellement confirmé à ce stade. Il est clair que faire revenir Keanu Reeves dans le rôle du magicien/sorcier John Constantine serait un pari risqué mais intéressant pour HBO Max et Warner Bros.

Depuis la sortie du film en 2005, le personnage a fait son chemin sur le petit écran avec Matt Ryan dans le rôle. La série Constantine n’aura durée qu’une saison mais le personnage, toujours incarné par Ryan, est revenu dans l’Arrowverse. Il est d’abord apparu dans Arrow, il est désormais dans Legends of Tomorrow et il a également eu sa série animée.

Source : Murphy’s Multiverse / Crédit ©Warner Bros