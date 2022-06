The Flash saison 9 : Candice Patton reste en tant qu’Iris West-Allen

Candice Patton conclut un accord pour continuer en tant qu’Iris West-Allen dans la saison 9 de The Flash.

Alors que son contrat n’était pas encore renouvelé, l’avenir de Candice Patton dans The Flash était incertain et il était encore plus après avoir vu l’épisode de la semaine dernière. Mais que les fans se rassurent, Patton sera de retour pour la saison 9 et continuera de jouer Iris West-Allen.

Patton fait partie de ce qui est maintenant la série Arrowverse la plus ancienne depuis son lancement en octobre 2014. Mais ce printemps, après que l’acteur principal Grant Gustin a conclu son propre accord qui a ouvert la voie au renouvellement de la saison 9 de la série, l’actrice a indiqué sur son compte Instagram que son propre avenir avec la série était en pleine mutation.

« Pas tout à fait certain. À déterminer », a-t-elle déclaré à un fan curieux lors d’une AMA Instagram début avril. Puis, le 27 avril, Patton a partagé une courte vidéo d’elle se démaquillant dans sa loge, avec la légende « C’EST DANS LA BOITE POUR IRIS WEST-ALLEN » – indiquant qu’elle avait fini de filmer pour la saison et peut-être pour toujours. Mais ce n’est pas le cas, elle reviendra bien.

Candice Patton, Grant Gustin et Danielle Panabaker sont les trois derniers membres restants de la distribution originale de la série. Carlos Valdes (Cisco) et Tom Cavanagh (les Wells et l’autre version de Reverse-Flash), ont annoncé leur départ en tant que réguliers de la série en mai 2021. Puis en avril dernier, il a été rapporté que Jesse L. Martin (Joe West) quittait également sa position de régulier dans la série.

Le casting de Flash au fil des ans a depuis ajouté Danielle Nicolet (Cécile), Brandon McKnight (Chester) et Kayla Compton (Allegra).

Le final de la saison 8 de The Flash sera diffusé ce soir sur la CW.

Source : TVLine / Crédit ©CW