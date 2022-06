The Flash saison 8 : Twist mortel dans l’avant dernier épisode (Spoilers et promo finale)

Retournement de situation mortel dans l’avant dernier épisode de la saison 8 de The Flash. Spoilers et promo du final.

Le final de la saison 8 de The Flash sera diffusé la semaine prochaine, ce qui signifie que l’avant-dernier épisode de cette semaine, « Negative, Part One« , a connu des développements majeurs, voire choquants. Tout au long de la série, Eobard Thawne a été l’ennemi numéro 1 de Barry et alors qu’on pensait enfin s’en être débarrassé après Armaggeddon, ce n’est pas le cas, il reste présent dans la vie de Barry.

Si la nouvelle version du méchant jouée par Matt Letscher est devenue utile pour Barry (Grant Gustin) et Team Flash depuis sa rédemption, c’est la version de Tom Cavanagh que tout le monde aurait dû surveiller. Au début de l’épisode, il est tué par la Negative Still Force et on pensait que c’était la fin du personnage pour de bon, mais ce n’était le cas.

En effet, l’épisode a commencé avec la mort brutale de Thawne des mains de Deon (Christian Mabgy), mais il s’est terminé par sa résurrection encore plus horrible alors que le méchant Thawne déchirait le visage du bon Thawne pour émerger une fois de plus en tant que Reverse-Flash. Et son premier ordre du jour en tant que supervillain revenu d’entre les morts ? Faire payer Barry en tuant Iris (Candice Patton).

Vous lisez bien, Reverse Flash a réussi à manipuler Barry et Iris est morte dans ses bras. Après une machination de la Negative Still Force, juste après qu’Iris ait été tuée par la foudre de Barry, elle s’est transformée en ce qui semblait être de l’énergie temporelle qui est ensuite entrée dans l’Eobard nouvellement rechargé et a permis au méchant Thawne à se frayer un chemin dans un moment vraiment d’horreur viscérale. Le résultat est que Reverse Flash est de retour et plus fort que jamais, ce qui signifie que son combat avec Barry est monté à la vitesse supérieure.

Comme vous pouvez le voir dans la promo ci-dessous, Team Flash est toujours confrontée à beaucoup de chagrin alors qu’elle tente de digérer ce qui s’est passé dans l’épisode de cette semaine, mais ils ne vont pas simplement laisser Thawne et les Forces Négatives gagner. Il semble qu’ils auront besoin toute l’aide possible pour vaincre Thwane. Jay et les enfants speedsters de Barry et Iris se joindront à eux pour ce combat.

Vont-ils réussir à faire revenir Iris ? Elle est morte, mais elle s’est transformée en énergie, ce qui veut dire qu’il a peut-être un moyen de la sauver.

Le final de The Flash, c’est mercredi prochain sur la CW.

The Flash saison 8 – Promo 8×20 – final – Negative, Part One