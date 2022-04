The Flash saison 8 : Nouveaux twists avec Ronnie et Iris ; un acteur sur le départ (Spoilers)

La saison 8 de The Flash continue ses twists avec Ronnie et Black Flame d’un côté et Iris et sa maladie temporelle de l’autre. De plus, un des acteurs est sur le départ. Spoilers.

Avant d’entrer dans les spoilers de l’épisode de la semaine, nous avons une nouvelle à annoncer concernant l’un des acteurs vétérans de The Flash. On a appris que Jesse L. Martin, qui incarne Joe West depuis le début de la série va prendre un peu de recul et ne sera plus régulier la saison prochaine.

Selon Deadline, il pourrait tout de même apparaitre dans quelques épisodes dans la saison 9 qui a déjà été annoncée. À l’heure actuelle, Martin fait partie des quatre réguliers originaux restants dans The Flash après huit saisons – avec Grant Gustin, Candice Patton et Danielle Panabaker.

Deadline rapporte que bien que Gustin ait conclu un accord pour revenir pour la saison 9 et que Patton et Panabaker soient toujours en négociations, Martin n’avait pas encore été approché pour revenir, il était donc disponible pour accepter le rôle principal dans le pilote d’une nouvelle série dramatique de NBC The Irrational. Ce pilote se tournera à Vancouver, où The Flash termine actuellement la production de la saison 8.

Attention, le reste de l’article contient des spoilers sur l’épisode 11 de la saison 8 de The Flash.

Réunion qui tourne mal

Cette semaine dans The Flash, Caitlin (Danielle Panabaker) a tout mis en œuvre et a même été en prises avec Barry alors qu’elle s’efforçait de « sauver » son défunt mari Ronnie Raymond (Robbie Amell) de la « flamme noire » qui l’avait piégé dans un enfer sans nom. Barry avait des doutes et Cecile a ressenti que Ronnie était à l’agonie et voulait en finir une bonne fois, mais avec l’aide de Frost, Caitlin a réussi à faire apparaitre son mari ou du moins quelqu’un qui a son apparence.

En effet, quelqu’un ressemblant à Ronnie a émergé de la flamme noire, après que Team Flash ait utilisé sa énième modification de la sphère de fusion froide pour effectuer un changement. Mais plus tard dans la nuit, en privé avec Caitlin, « Ronnie » a avoué qu’il n’est pas une résurrection de l’homme qu’elle aimait autrefois. Ronnie est bien mort. Il s’avère être Deathstorm, il est plus puissant que jamais et c’est encore pire que Black Flame . Il se transforme ensuite en personnage effrayant avec tête de mort en feu.

« Je pense que c’est assez tordu que [Caitlin] récupère enfin son mari après tant de saisons, et ce n’est pas la version qu’elle espère », a déclaré Robbie Amell à TVLine. « C’est vraiment amusant pour moi, parce que c’est toujours un peu plus amusant d’être le méchant – et de mettre Team Flash dans une essoreuse. Mais c’est définitivement une déception pour Caitlin. »

Ailleurs dans l’épisode, plus précisément à Coast City, Iris continue d’avoir des problèmes avec sa condition. Après avoir fait disparaitre la mère de Tinya de l’existence, Iris a encore de fortes migraines et n’a aucun contrôle sur ce qu’elle fait disparaitre. Mais Tinya s’en fiche et s’en prend à Iris en la faisant disparaitre à son tour en utilisant ses pouvoirs. A la fin de l’épisode, Sue revient à Central et prévient Barry de la disparition d’Iris.

La semaine prochaine, la série fait une petite pause et reviendra le 27 avril avec l’épisode Death Rises dans lequel Joe prêtera main forte aux autorités locales à cause d’un méta qui terrorise la ville. Pendant ce temps, Cecile aide Barry à traquer un meurtrier.

The Flash saison 8 – Promo 8×12 – Death Rises