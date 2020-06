Umbrella Academy saison 2 : Affiche rétro pour une intrigue très sixties

Découvrez une nouvelle affiche pour la saison 2 de The Umbrella Academy, avec le synopsis de la suite des aventures de la famille de super-héros la plus bizarre de Netflix.

Basée sur les comics de Gerard Way, The Umbrella Academy a été l’un des grands succès de l’année 2019 pour Netflix. Un succès fantastique qui revient pour une saison 2 de super-héros looser et rocambolesque après un final de saison 1 dévastateur.

Si pour le moment aucun véritable trailer n’a été diffusé à un mois de la mise en ligne de la série sur Netflix, voici au moins une affiche officielle pour cette nouvelle saison de The Umbrella Academy.

Une affiche visuellement rétro et psychédélique avec pour tagline « Même famille bizarre. Nouveaux problèmes bizarres. »

L’intrigue selon le synopsis de Netflix se déroulera dans les années 60. Numéro Cinq avait pourtant prévenu sa famille (et pas qu’une fois !) qu’utiliser ses pouvoirs pour échapper à l’apocalypse de Vanya de 2019 était risqué. Eh bien, il avait vu juste ! Le saut temporel a disséminé sa fratrie dans le temps et aux quatre coins de Dallas, au Texas, sur une période de trois ans commençant en 1960.

Certains, coincés dans le passé depuis des années, ont refait leur vie, convaincus d’être les seuls à avoir survécu. Cinq est le dernier à atterrir, et ce au beau milieu d’une catastrophe nucléaire qui – tenez-vous bien ! – est une conséquence du bouleversement du continuum temporel provoquée par le groupe (ça vous rappelle quelque chose ?). Les membres de l’Umbrella Academy doivent donc trouver le moyen de se réunir pour identifier l’origine de la catastrophe, y mettre fin et revenir à l’époque actuelle afin d’empêcher cette autre apocalypse, le tout en étant pourchassés par un trio d’impitoyables assassins suédois. Tout simplement.

Pour la saison 2, la série accueille donc 3 nouveaux acteurs : Yusuf Gatewood (The Originals) dans le rôle de Raymond, un leader né intelligent, les pieds sur terre et confiant; Marin Ireland (Homeland) sera Sissy, une maman texane intrépide et sans facéties; et Ritu Arya (Humans) dans le rôle de Lila, un « caméléon » imprévisible et espiègle.

Ces trois rejoignent Ellen Page (Vanya), Tom Hopper (Luther), David Castañeda (Diego), Emmy Raver-Lampman (Allison), Robert Sheehan (Klaus), Aidan Gallagher (Number Five) et Justin H. Min (Ben).

The Umbrella Academy revient le 31 juillet sur Netflix. Le poster officiel de cette saison 2 est à découvrir ci-dessous.

Crédit photos : ©Netflix