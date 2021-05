Thor Love and Thunder : Nouvelles images dans les coulisses du tournage

Chris Hemsworth en mode look années 80 sur le tournage de Thor Love and Thunder.

Apparemment, le Dieu du tonnerre est vraiment à fond dans les années 80. Des images prises sur le tournage du film Thor Love and Thunder dévoilent Chris Hemsworth en tenue très 80’s, façon joueur de tennis avec son bandeau dans les cheveux et son serre-poignet. On imagine qu’il va reprendre le sport pour se remettre en forme.

Ce look, très Star-Lord, suggère que Thor a dû faire un raid dans la garde-robe de Peter Quill alors qu’ils voyageaient à travers le cosmos avec l’équipe des Gardiens de la Galaxie. S’il y a bien un personnage de Marvel qui possède un ensemble pareil, c’est bien Peter Quill.

New Thor pics from behind the scenes of Thor: Love and Thunder! (via Daily Mail: https://t.co/Qr4Sdif01C) pic.twitter.com/aDN8cvygkT — Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) May 28, 2021

Dans Thor Love And Thunder, Chris Hemsworth est accompagné de Tessa Thompson qui revient dans le rôle de Valkyrie ; Natalie Portman reprendra son rôle de Jane Foster et Jaimie Alexander reviendra en Lady Sif. Christian Bale sera le méchant Gorr le Boucher des Dieux. Russell Crowe est aussi annoncé au casting.

Il se dit également que plusieurs membres des Gardiens de la Galaxie, dont Chris Pratt, Dave Bautista et Karen Gillan seront présents dans le film.

Réalisé par Taika Waititi, Thor Love and Thunder sortira en mai 2022.

Source : EW / Crédit ©DR/Marvel