Superman : Dwayne Johnson confirme que Warner Bros ne voulait pas le retour d’Henry Cavill

Dwayne Johnson confirme que Warner Bros ne voulait pas le retour d’Henry Cavill en Superman dans Black Adam.

Peu de temps avant la sortie de Black Adam, Dwayne Johnson a lâché le morceau sur le caméo d’Henry Cavill en Superman dans son film. Il a ensuite révélé que pour que cela se produise, il a dû agir dans le dos de certains dirigeants de Warner Bros. Récemment, il a confirmé que ce fut une bataille pour faire revenir Cavill alors que Warner Bros ne voulait pas qu’il revienne.

Dans une vidéo publiée sur Twitter, la star de DC a déclaré qu’il voulait établir Black Adam « comme la force la plus puissante et la plus imparable de l’univers DC ». Pour cela, Johnson a déclaré : « Nous devons ramener la force la plus puissante et la plus imparable de tous les temps dans n’importe quel univers. Et vous savez de qui je parle ? Bien sûr, c’est Superman. Et c’est Henry Cavill. »

Johnson a ensuite révélé que le studio « inexplicablement et inexcusablement » ne voulait pas ramener Cavill mais que cela ne l’a pas arrêté dans son effort et son équipe s’est mise au travail.

Sayin’ thank ya so much from my ol’ pick up truck for all the amazing #BlackAdam support and reactions

#1 movie on iTunes 🔥

We’ll remain in theaters as well throughout the holidays 🎅🏾⚡️

Also wanted to give ya some #Superman info 👊🏾

Happy 🦃🍿 pic.twitter.com/WyGa49J7Dr — Dwayne Johnson (@TheRock) November 23, 2022

« Cela a pris des années pour ramener Henry Cavill et des années de conversations stratégiques et nous n’allions pas accepter un non comme réponse », a-t-il ajouté. « Il n’y avait aucun moyen, il n’y a aucun moyen logique viable d’essayer de construire l’univers DC sans la force la plus puissante et le plus grand super-héros de tous les temps assis sur la touche. C’est impossible à faire. »

Johnson a poursuivi : «Tout revient à Superman, vous devez avoir Superman dans le mélange. C’est pourquoi nous nous sommes battus pour ramener Superman, Henry Cavill, et soit dit en passant, il n’y avait pas d’autre Superman,qu’Henry Cavill. C’est le Superman de notre génération et à mon avis, le plus grand Superman. Et je le dis respectueusement aux autres acteurs, en particulier Christopher Reeve, mais le plus grand Superman de tous les temps. »

Avec Cavill de retour dans l’univers DC, la star de Black Adam a déclaré qu’ils pouvaient « maintenant construire l’univers DC, correctement, stratégiquement et intelligemment ». Johnson a également noté que depuis la sortie du film, « la hiérarchie du pouvoir dans l’univers DC a changé et, bien sûr, nous avons maintenant une nouvelle direction chez DC et chez Warner Bros. »

Il fait référence à James Gunn et Peter Safran qui ont pris les rênes de DC Studios et qui sont en train de construire un nouveau DCU.

Crédit ©DC/Warner