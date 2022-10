Black Adam : Dwayne Johnson a agit dans le dos de DC pour ce cameo (spoiler)

Dwayne Johnson a agit dans le dos du patron de DC Films pour obtenir ce fameux caméo dans Black Adam. Spoiler.

Alors que Black Adam est sur le point de sortir en salles, Dwayne Johnson a déjà révélé la présence d’un personnage qui devait être un secret. Mais apparemment, l’acteur-producteur n’a pas de patience, il n’aime pas garder les secrets et a déjà balancé l’info durant l’avant-première du film.

Dwayne Johnson a révélé que Henry Cavill avait repris son rôle de Superman dans Black Adam. Et apparemment, pour ce caméo, Johnson a pris les devants et a fait les choses dans le dos du patron de DC Films à l’époque pour obtenir ce qu’il voulait.

Cette semaine, The Hollywood Reporter a publié un article détaillé de l’état actuel des films DC chez Warner Bros. Le patron de DC Films, Walter Hamada, quitte son poste cette semaine et il n’a pas de remplaçant pour le moment. La franchise DC est donc entre les mains de Michael De Luca et Pam Abdy, les patrons de la branche films de Warner Bros.

Selon le rapport de THR, ce sont De Luca et Abdy qui ont finalement aidé Johnson à faciliter le caméo de Cavill alors que Hamada ne voulait apparemment pas que ça se produise. Il voulait laisser l’ère précédente du DCEU dirigée par Zack Snyder derrière mais quand il a dit non, Johnson a pris les choses en main et est allé au-dessus de Hamada, demandant à De Luca et Abdy de faire en sorte que ce caméo ait lieu. Ils ont dit oui et ont conclu un accord autour de Labor day, tournant la scène le mois dernier.

Si Cavill est dans le film, son futur en tant que Superman reste inconnu. Cependant, les dirigeants de Warner Bros. sont très attachés à la réalisation de Man of Steel 2. Il est dit que la direction actuelle de WB rencontrerait même des scénaristes pour commencer à travailler sur le film.

De son côté, Johnson ne s’arrêterait pas à ce caméo de Cavill et aurait également ses propres plans qui impliquent un film sur Black Adam et Superman. Il a confié son envie d’un film crossover entre les deux personnages et souhaite donner aux fans ce qu’ils veulent.

« Nous ne pouvons pas le faire tout de suite », a-t-il confié à ComicBook.com. « Maintenant, nous sommes arrivés à un endroit formidable où nous satisfaisons le public. Et quand je dis « nous écoutons le public », ils savent que nous le pensons. Et quand nous disons « nous construisons l’univers DC », nous le pensons. C’est ce que nous voulons dire. Et quand nous disons « bienvenue à la maison », vous savez de qui je parle. »

Réalisé par Jaume Collet-Serra, Black Adam sort ce mercredi 19 octobre.

Source : Comic Book / Crédit ©Warner Bros