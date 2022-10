Black Adam : Dwayne Johnson a-t-il confirmé un énorme retour dans le DCEU ? (spoiler)

La star de Black Adam, Dwayne Johnson, semble confirmer qu’un retour tant attendu de DC Extended Universe aura lieu dans le film. Spoiler possible.

Après de nombreuses spéculations, anticipations et teasing, la star de Black Adam, Dwayne « The Rock » Johnson, semble avoir confirmé que le film DC dont il est la star qui approche à grands pas mettra en vedette le retour tant attendu de Superman d’Henry Cavill.

Lors d’une projection de Black Adam, Entertainment Tonight a demandé à Johnson à quel point il était impliqué dans le retour de Cavill au DCEU. « Eh bien, voici ce que je peux vous dire, » répondit Johnson, choisissant ses mots avec soin. « Je peux vous dire que l’objectif et l’initiative de Black Adam étaient de construire l’univers DC en introduisant non seulement Black Adam, mais l’ensemble de la JSA … et aussi, comme je le dis depuis le début, il y a une philosophie que nous avons chez Seven Bucks [Productions],… nous accordons toujours la priorité aux fans… »

Il ajoute : « Ainsi, pendant des années, le public a été si passionné et vocal à propos de – nous avons établi Black Adam comme le plus puissant et force imparable sur notre planète. Mais les fans ont été si passionnés par… « Où est la force la plus imparable de l’univers ? Où est-il ? » Eh bien… nous nous sommes tous battus pour ce moment, alors je dirai ceci : bienvenue à la maison. »

Les fans de DCEU réclament depuis longtemps le retour de Cavill dans la franchise, car l’acteur n’a techniquement pas dépeint le dernier fils de Krypton depuis au mois cinq ans. Cavill a joué pour la première fois Kal-El/Clark Kent/Superman dans Man of Steel en 2013, le premier film du DCEU. Il a ensuite repris le rôle dans Batman v Superman: Dawn of Justice en 2016 et, plus récemment, Justice League en 2017.

Le Superman du DCEU est ensuite apparu dans d’autres projets, dont le film de 2019 Shazam! et la série Peacemaker de HBO Max cette année. Cependant, Cavill n’a été impliqué dans aucun des deux caméos, le personnage ayant été joué par des doublures dans les deux projets.

Cavill est apparu en tant que Superman dans Zack Snyder’s Justice League, la version du réalisateur sortie en 2021 du film de 2017 susmentionné. Mais contrairement à certaines de ses co-stars, Cavill n’a pas tourné de nouvelles scènes pour la version 2021 de Justice League.

Le film suit l’anti-héros incarné par Johnson alors qu’il acquiert des super pouvoirs après la mort de son fils, pour se réveiller dans le monde moderne après un emprisonnement de plusieurs siècles. Comme le montre le trailer, il considère plus ses pouvoirs comme une malédiction plutôt qu’un don et se met à tout détruire sur son passage pour sa vengeance.

La force et la brutalité sans précédent de Black Adam attirent rapidement l’attention de la Justice Society of America – la super-équipe qui comprend Pierce Brosnan (les sagas Mamma Mia ! et James Bond) en tant que Doctor Fate, Aldis Hodge (City on a Hill, One Night In Miami) en tant que Hawkman, Quintessa Swindell (Trinkets) en tant que Cyclone et Noah Centineo (À Tous Les Garçons Pour Toujours et à Jamais) en tant qu’Atom Smasher.

Notez que Viola Davis est de retour en tant qu’Amanda Waller, travaillant maintenant avec la JSA après avoir croisé Harley Quinn et co. dans Suicide Squad.

Au casting on trouve aussi Sarah Shahi (Sex/Life) dans celui d’Adrianna, Marwan Kenzari (Le Crime De L’orient Express, La Momie) dans celui d’Ishmael et Bodhi Sabongui (A Million Little Things) dans celui d’Amon.

Réalisé par Jaume Collet-Serra, Black Adam sort le 19 octobre prochain en France.

Source : Entertainment Tonight / Crédit ©Warner Bros