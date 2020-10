Justice League : Zack Snyder tease les reshoots en image

Zack Snyder partage une première photo sur le tournage des reshoots de Justice League.

Les reshoots de Justice League de Zack Snyder ont commencé et le réalisateur, qui a enfin l’opportunité de faire le film qu’il a toujours voulu, a partagé une photo du tournage des reshoots. Si la rumeur des reshoots circulaient depuis quelque temps, Snyder la rendue officielle avec une photo.

La photo postée ne montre pas d’acteurs ou de personnages, il s’agit simplement d’un clap qui signifie bien qu’un tournage de scènes additionnelles est en court. Snyder reste très mystérieux puisqu’il n’a pas accompagné l’image d’un message.

Il est dit que Ben Affleck (Batman), Ray Fisher (Cyborg) et Amber Heard (Mera) participent à ces reshoots. Il a également été récemment confirmé que le Joker de Jared Leto, que nous n’avons pas vu depuis Suicide Squad, tournera également des scènes supplémentaires. De plus, Deathstroke de Joe Manganiello passera un peu plus de temps à l’écran.

À l’origine, il était dit que Zack Snyder ne tournerait pas de scènes supplémentaires. La rumeur disait qu’un montage très grossier du film, connu sous le nom de Snyder Cut existait, mais il nécessitait encore beaucoup de travail. Les effets visuels n’étaient pas terminés et le montage était loin d’être complet. Warner Bros. a finalement décidé de consacrer plus d’argent au projet, permettant à Snyder de faire des reshoots. On dit que le studio a dépensé environ 70 millions de dollars pour terminer le film.

Découpé en quatre parties, le Snyder Cut sortira courant 2021 sur HBO Max mais il n’a pas encore de distributeur en France.

Crédit ©Warner Bros