Justice League : Joe Manganiello revient en Deathstroke dans le Snyder Cut

Joe Manganiello reprend son rôle de Deathstroke dans le film Justice League de Zack Snyder.

Les reshoots de du film Justice League réalisé par Zack Snyder se déroule actuellement et certains membres du casting original sont de retour pour filmer des scènes additionnelles. On apprend ainsi que Joe Manganiello serait de retour en Slade Wilson alias Deathstroke, un rôle qu’il tenait dans la scène post-générique du film sorti en 2017.

Le film original mettait en place le personnage pour la suite, notamment pour une apparition dans le film solo de Batman que Ben Affleck devait réaliser, mais ce projet est tombé à l’au et a été remplacé par le film de Matt Reeves avec Robert Pattinson.

Dans la scène post-générique, on voyait Deathstroke en compagnie de Lex Luthor. Ils planifiaient alors de monter leur propre équipe de malfrats – la Legion of Doom – afin de démolir Wonder Woman, Batman, Aquaman, Cyborg, Superman et The Flash.

A l’origine, Deathstroke aurait dû avoir un rôle plus important mais la réécriture de Joss Whedon l’a relégué dans la scène post-générique. Pour le moment, on ne sait pas comment le personnage sera intégré à l’histoire.

Jusqu’à présent, il semble que tout le monde, sauf Jason Momoa et Henry Cavill, est revenu pour les reshoots de Justice League sous la direction de Zack Snyder. Le réalisateur a même réussi à faire revenir Jared Leto pour reprendre sa version dérangée du Joker de Suicide Squad.

Zack Snyder’s Justice League est attendu pour une diffusion en 2021 sur HBO Max. Pour le moment, le film n’a pas de distributeur en France.

Source : The Wrap / Crédit ©Warner Bros