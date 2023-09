Doctor Who 60 ans : Retour d’une émission dans les coulisses de la série

Les célébrations du 60e anniversaire de Doctor Who, qui voient le retour de David Tennant, ramèneront une tradition post-épisode.

Les « behind-the-scenes » plus en profondeur de Doctor Who seront de retour à l’occasion du 60e anniversaire de la série. En effet, les nouveaux épisodes seront accompagnés d’une émission spéciale dans les coulisses de Doctor Who.

Intitulé Doctor Who Unleashed, cette nouvelle émission est le successeur de Doctor Who Confidential, diffusée après chaque épisode de la série de 2005 à 2011. L’émission offrira des interviews avec les acteurs et des images spéciales de la production des épisodes anniversaires. Doctor Who rétablit ainsi une tradition post-épisode 12 ans après son arrêt.

Lancée durant la première saison de Christopher Eccleston, l’émission Doctor Who Confidential explorait la production de la série, chaque épisode se concentrant sur des éléments spécifiques ou des détails spécifiques à son épisode précédent.

Les célébrations du 60e anniversaire de la série verront le retour de Tennant en tant que quatorzième incarnation du Seigneur du Temps, le réunissant avec Donna Noble (Catherine Tate) pour de nouvelles aventures.

L’histoire du 60e anniversaire de Doctor Who comprendra trois épisodes spéciaux qui seront diffusés tout au long du mois de novembre, six décennies après la première diffusion de la série sur les écrans de télévision.

Dans un nouveau post sur Instagram, le compte officiel de BBC Three a confirmé que le 60e anniversaire de Doctor Who comporterait le retour de programmes spéciaux en coulisses, confirmant les rumeurs suscitées par Tennant en avril.

Chaque épisode de Doctor Who : Unleashed devrait être diffusé sur BBC Three et BBC iPlayer après chaque épisode spécial anniversaire et sera animé par Steffan Powell, que l’on peut voir en photo aux côtés de Tennant dans le message.

Le 60e anniversaire de Doctor Who est l’occasion idéale de faire revivre le format pour une nouvelle génération. Alors que la série reçoit davantage d’attention avant cette étape importante, beaucoup pourraient être intéressés de voir comment chacun des épisodes spéciaux s’est déroulé.

De plus, les premiers épisodes de Doctor Who Confidential comportaient également des segments qui revenaient sur l’histoire de la série. Il est donc possible qu’Unleashed puisse fournir des informations sur les éléments de retour, notamment les intrigues passées de Donna et Toymaker joué par Neil Patrick Harris.

Bien que les récentes saisons de Doctor Who aient vu des clips en coulisses être partagés en ligne, une émission dédiée permet au public d’avoir un meilleur aperçu de la façon dont les aventures du Docteur prennent vie.

Pour le moment, on ne sait pas si Doctor Who : Unleashed sera visible en dehors du Royaume-Uni, cependant, il est possible que l’accord de distribution de Doctor Who avec Disney+ permette au service de streaming d’héberger l’émission pour un public international.

Doctor Who revient au mois de novembre sur Disney+.

Source et crédit ©BBC Three