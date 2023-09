Doctor Who 60 ans : Neil Patrick Harris est une menace dans le trailer

Découvrez un nouveau trailer pour les épisodes spéciaux des 60 ans de Doctor Who avec David Tennant et Neil Patrick Harris.

Après quelques teasers assez vagues et des images, la BBC a enfin dévoilé un véritable trailer pour les épisodes spéciaux des 60 ans de la série culte Doctor Who. Un trailer qui confirme que Neil Patrick Harris incarne le Toymaker, un ennemi du Docteur qui remonte aux années 60.

En plus de montrer le personnage de Harris affrontant le Docteur de David Tennant, la bande-annonce présente les premières images de Jemma Redgrave reprenant son rôle de Kate Lethbridge-Stewart, la dirigeante de UNIT, une organisation engagée à protéger la Terre contre des menaces inhabituelles.

La nouvelle bande-annonce présente également Yasmin Finney (Heartstopper), qui comme cela avait précédemment été annoncé, incarne un personnage nommé Rose, un prénom bien connu des fans de la série. Il est confirmé ici qu’elle est la fille de Donna.

Ncuti Gatwa (Sex Education), qui prendra les rênes du Docteur après le retour de Tennant, fait une courte apparition à la fin du trailer.

Les 60 ans de Doctor Who et la saison qui suivra ont été supervisés par Russel T. Davies, l’homme qui a fait revenir la série au milieu des années 2000. « Ce n’est que le début, car la fièvre commence à monter », a déclaré Davies dans un communiqué. « Nous nous dirigeons vers un mois de novembre plein de surprises pour Doctor Who, pour les fans comme pour les nouveaux téléspectateurs. Restez vigilants ! »

Les nouveaux épisodes de Doctor Who sera disponible sur Disney+ en novembre.

Doctor Who – Anniversaire 60 ans – Bande-annonce