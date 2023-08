Doctor Who : David Tennant dit que le 14ème Docteur diffère du dixième

Avant son retour très attendu dans Doctor Who, David Tennant tease en quoi son quatorzième Docteur est différent de son précédent Time Lord.

A l’occasion du 60ème anniversaire de Doctor Who, David Tennant reviendra dans la peau du Time Lord le temps de 3 épisodes spéciaux dont la diffusion est prévue cet automne. Cependant, Tennant ne jouera pas la même version que le 10ème Docteur, ce sera une nouvelle incarnation distincte, le 14ème Docteur.

Tennant a fait son grand retour dans les derniers instants de l’épisode « The Power of the Doctor » diffusé en 2022, où le Time Lord s’est régénéré du treizième docteur de Jodie Whittaker en cette incarnation au visage familier, ce qui a dérouté les fans. Tennant a précédemment tenu le rôle du dixième Docteur pendant trois saisons et un certain nombre d’épisodes spéciaux. Depuis, il est apparu dans des émissions spéciales marquantes et divers projets liés à la série.

Si le 60e anniversaire de Doctor Who avec Tennant verra aussi le retour de sa camarade Donna Noble (Catherine Tate) ainsi qu’un certain nombre de personnages de son époque, l’acteur a déclaré à Doctor Who Magazine (via RadioTimes) que sa nouvelle incarnation ne sera tout simplement pas une redite du dixième Docteur.

« Le Docteur a été trois personnes différentes entre-temps, donc je ne suis pas nécessairement la même version du Docteur qu’avant. Je ne suis plus le dixième Docteur maintenant, je suis le quatorzième. Eh puis, à proprement parler, nous ne savons plus quel est le nombre réel, n’est-ce pas ? »

Entre temps, le Docteur a été incarné par Matt Smith, Peter Capaldi et Jodie Wittaker. Ncuti Gatwa prendra ensuite le relais en tant que 15e Docteur et sera accompagné de Millie Gibson dans ses aventures à bord du TARDIS.

Pour les 60 ans seront présent au casting, Neil Patrick Harris en tant que méchant que l’on pense être The Toymaker, Yasmin Finney en tant que Rose (qui, comme vous vous en doutez, a généré beaucoup de spéculations en ligne), Jacqueline King en tant que Sylvia Noble, Karl Collins en tant que Shaun Temple, Ruth Madeley comme Shirley Anne Bingham, et feu Bernard Cribbins dans le rôle de Wilfred Mott.

Pour la saison prochaine, il a été confirmé que Jinkx Monsoon (RuPaul’s Drag Race), Jonathan Groff (Glee, Mindhunter) et Indira Varma (Game of Thrones) en tant que Duchesse avaient rejoint le casting et que Bonnie Langford a été confirmée de retour en tant que Melanie Bush.

Doctor Who sera disponible en France sur Disney+.

Source : RadioTimes / Crédit ©BBC