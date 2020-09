Star Wars : Keira Knightley croyait qu’elle jouait Padmé !

Keira Knightley ne se souvient plus du personnage qu’elle jouait dans les préquelles de Star Wars.

Apparemment, Keira Knightly n’a aucune idée de qui elle jouait dans la franchise Star Wars. L’actrice incarnait le rôle de Sabé dans La Menace Fantôme en 1999. Le personnage est une servante très importante et une doublure pour la reine Padmé Amidala jouée par Natalie Portman.

Dans le film, elle a le devoir de protéger la reine Padmé Amidala, la dirigeante élue du peuple de Naboo, contre toute menace. Elle se fait ainsi passer pour Padmé pour la protéger de la Fédération. Knightley n’a joué le personnage qu’une seule fois et elle n’avait que 12 ans au moment du tournage et 14 ans quand le film est sorti. Plus de 20 ans plus tard, on comprend qu’elle ne s’en souvienne plus très bien.

Dans une nouvelle interview, Keira Knightley a été interrogée sur son temps dans Star Wars. « Votre personnage a survécu, contrairement à Padmé », a dit l’intervieweur à Knightley, qui a répondu : « Attendez une minute. Je jouais qui ? Je n’étais pas Padmé ? »

Après avoir été informé que Natalie Portman jouait Padmé et qu’elle jouait Sabé, Knightley a dit: « Vous savez, j’ai vu le film qu’une fois. Je pense que j’avais 12 ans quand je l’ai fait et il est sorti et je l’ai vu l’année suivante. Et Je ne l’ai jamais revu. Alors, j’ai joué Sabé et elle n’est pas morte ? D’accord ! » Elle a ajouté : « J’espère qu’elle a vécu une vie longue et heureuse quelque part sur une planète lointaine, très lointaine. Je suis sûre que c’est le cas. »

Après avoir dissipé la confusion, on a alors demandé à Knightley s’il y avait jamais eu des discussions sur son retour pour reprendre son rôle de Sabé. « Reprendre le personnage dont je ne me souviens même pas du nom ? Non, il n’y a pas eu de discussions, » dit-elle en riant.

Elle se souvient à peine de son temps sur le tournage. En mars dernier, dans une autre interview, elle confiait : « Je me souviens avoir été en arrière-plan pendant si longtemps que je m’étais endormie. J’étais juste assise sur une chaise et j’étais en arrière-plan, mais je ne pouvais pas garder les yeux ouverts. Je me souviens de ça. Mais à part ça, je ne me souviens de rien d’autre à ce sujet. »

Ce n’était donc pas une expérience mémorable pour l’enfant qu’elle était à l’époque.

Source : ComingSoon / Crédit ©Lucasfilm