Oscars 2022 : Will Smith gifle Chris Rock avant de remporter un Oscar – Le Palmarès

Avant de remporter son prix, Will Smith a giflé Chris Rock sur la scène des Oscars à cause d’une blague sur Jada Pinkett Smith. Découvrez aussi le palmarès.

La soirée a été agitée durant les Oscars qui se sont déroulés il y a quelques heures. Will Smith a mis une claque à Chris Rock en direct sur la scène et ce n’était pas un sketch. Ce geste s’est produit après que Rock soit monté sur scène pour présenter le prix du meilleur long métrage documentaire et a fait une blague sur la femme de l’acteur, Jada Pinkett Smith, qui a récemment partagé sa lutte contre sa perte de cheveux due à l’alopécie.

« Will Smith m’a claqué, bordel », a déclaré Rock stupéfait devant l’excès de violence de Smith. « Wow, mec c’était une blague sur G.I. Jane. » Bien que le son ait été coupé sur l’émission d’ABC, selon des images partagées sur Twitter, la télévision australienne et japonaise aurait diffusé le moment sans aucune censure alors que Smith criait : « Retire le nom de ma femme de ta putain de bouche. » Rock a répondu : « Je vais le faire, d’accord ? »

VIA JAPANESE TELEVISION: The uncensored exchange between Will Smith and Chris Rock pic.twitter.com/j0Z184ZyXa — Timothy Burke (@bubbaprog) March 28, 2022

Après cette confrontation, Will Smith a été sacré meilleur acteur pour le film La Méthode Williams. « Je veux m’excuser auprès de l’Académie des Oscars », a dit l’acteur en larmes. « L’amour vous fait des choses folles », a déclaré Will Smith après avoir reçu sa statuette. Dans La Méthode Williams, il incarne le père entraîneur des championnes de tennis Serena et Venus Williams. « Richard Williams était un farouche défenseur de sa famille », a-t-il lancé en forme d’aveu.

Will Smith remporte l’#Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans « La méthode Williams » et on a les larmes avec lui pic.twitter.com/wS04NyStJ9 — CANAL+ (@canalplus) March 28, 2022

Ce geste est bien malheureux parce que c’était sa soirée et Will Smith a eu une réaction déplacé. Même s’il a gagné l’Oscar, la seule chose que les gens retiendront est cette gifle et pas la victoire de Will Smith pour un rôle dans lequel il a tout donné.

Les réactions de l’assistance au moment de la claque

Everyone at the Oscar’s when Will Smith assaulted Chris Rock on national television #Oscars pic.twitter.com/VX7EzFyJ22 — LORRAKON (@LORRAKON) March 28, 2022

CODA sacré Meilleur Film ; Jane Campion meilleure réalisatrice

Le reste de la cérémonie a été marqué par le sacre de CODA, le film remake du film français La Famille Bélier. Le film a reçu l’Oscar du meilleur film, celui du meilleur scénario adapté et l‘acteur sourd Troy Kotsur continue de casser des barrières en remportant l’Oscar du meilleur second rôle. Cette victoire est historique puisque c’est le premier film d’un service streaming (Apple TV+) à remporter l’Oscar du meilleur film.

Pour clôturer cette 94ème Cérémonie des #Oscars, #CODA remporte l’Oscar du Meilleur Film ✨ Bravo pic.twitter.com/E8SSFOSXLN — CANAL+ (@canalplus) March 28, 2022

Troy Kotsur remporte l#Oscars du meilleur acteur dans un second rôle pour #CODA et c’est beau pic.twitter.com/HUnMH586GY — CANAL+ (@canalplus) March 28, 2022

La cinéaste néo-zélandaise Jane Campion a reçu l’Oscar de la meilleure réalisation pour The Power of the Dog, qui était nommée dans douze catégories. Elle devient la troisième femme de l’histoire à recevoir cette récompense prestigieuse, un an seulement après Chloé Zhao, pour Nomadland. La première a avoir reçu cet honneur était Kathryn Bigelow, pour Démineurs, en 2010. Jane Campion avait déjà été récompensée, en 1994, par l’Oscar du meilleur scénario adapté pour La Leçon de Piano.

Jessica Chastain bat Penelope Cruz

Côté meilleure actrice, c’est Jessica Chastain qui l’emporte pour son rôle de télévangéliste au grand cœur dans le film Dans Les Yeux de Tammy Faye (disponible sur Disney+). C’est une première victoire pour Chastain après deux nominations précédentes (La Couleur des sentiments et Zero Dark Thirty).

Elle remporte la statuette face à Kristen Stewart (Spencer), Nicole Kidman (Being the Ricardos) et Olivia Colman (The Lost Daughter) ainsi que Penelope Cruz qui était récemment remontée dans les paris en tant que favorite. Ce n’est finalement pas encore le moment pour Cruz qui a pourtant séduit les critiques pour son rôle dans Madres Paralelas de Pedro Almodovar.

Jessica Chastain couronnée ! Elle remporte l’#Oscar de la Meilleure Actrice pour « Dans les yeux de Tammy Faye ». pic.twitter.com/JzCN8a4vws — CANAL+ (@canalplus) March 28, 2022

Autre jolie victoire, celle d’Ariana DeBose qui a remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour West Side Story. Soixante ans après la victoire de Rita Moreno pour le rôle d’Anita dans la version originale du film, c’est une belle boucle qui se ferme pour la comédienne chanteuse qui a eu une saison de récompenses fabuleuse.

En recevant son prix, elle s’est revendiquée sur scène comme afro-latina et queer. « A tous ceux qui s’interrogent sur leur identité et qui se trouvent en zone grise, je vous le promets, il y a une place pour nous », a affirmé Ariana DeBose sur scène, dans une référence à la chanson de West Side Story, Somewhere (There’s a Place for Us).

Ariana Debose remporte l’#Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation dans West Side Story pic.twitter.com/wJGyUfQsuq — CANAL+ (@canalplus) March 28, 2022

Dune, le film de science-fiction de Denis Villeneuve, qui n’était nommé dans aucune grande catégorie, a raflé six Oscars techniques, dont les prix des meilleurs effets spéciaux et meilleur cinématographie qui ont été remis durant le preshow hors antenne.

Enfin, Drive My Car, long-métrage fleuve de trois heures du Japonais Ryusuke Hamaguchi, a été désigné Oscar du meilleur film international, Billie Eilish gagne pour sa chanson No Time to Die du dernier James Bond et Encanto est sacré meilleur film d’animation.

Oscars 2022 – Palmarès

• Meilleur film : CODA

• Meilleure réalisatrice : Jane Campion, The Power of the Dog

• Meilleure actrice : Jessica Chastain, Dans les yeux de Tammy Faye

• Meilleur acteur : Will Smith, La Méthode Williams

• Meilleur acteur dans un second rôle : Troy Kotsur, CODA

• Meilleure actrice dans un second rôle : Ariana DeBose, West Side Story

• Meilleur film international : Drive My Car (Japon)

• Meilleur film d’animation : Encanto

• Meilleur documentaire : Summer of Soul

• Meilleur scénario original : Belfast

• Meilleur scénario adapté : CODA

• Meilleure chanson : No Time to Die, de Billie Eilish

• Meilleur son : Dune (Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill et Ron Bartlett)

• Meilleur montage : Dune (Joe Walker)

• Meilleure musique originale : Dune (Hans Zimmer)

• Meilleur décor : Dune

• Meilleur effets visuels : Dune

• Meilleure cinématographie : Dune

• Meilleurs maquillages et coiffures : Dans les yeux de Tammy Faye (Linda Dowds, Stephanie Ingram et Justin Raleigh)

• Meilleur court-métrage animé : The Windshield Wiper (Alberto Mielgo et Leo Sanchez)

• Meilleur court-métrage documentaire : The Queen of Basketball (Ben Proudfoot)

• Meilleur court-métrage de fiction : The Long Goodbye (Aneil Karia et Riz Ahmed)