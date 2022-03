Les Animaux Fantastiques Les Secrets de Dumbledore : Nouvelle bande-annonce

Découvrez la nouvelle bande-annonce du film Les Animaux Fantastiques Les Secrets de Dumbledore.

Warner Bros a enfin dévoiler la nouvelle bande-annonce pour le film Les Animaux Fantastiques Les Secrets de Dumbledore. Une bande-annonce qui donne un meilleur aperçu du film et plonge à nouveau dans le monde des sorciers. Ces nouvelles images promette ce qui est peut-être la plus grande bataille que le monde sorcier ait jamais vue, au-delà même des batailles de Harry Potter avec Voldemort qui ont rendu cette franchise si populaire.

Des affiches ont aussi été dévoilées cette semaine, elles sont à voir dans la galerie.

Les Animaux Fantastiques Les Secrets de Dumbledore – Affiches
Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Dans le film Les Animaux Fantastiques Les Secrets de Dumbledore, les fans retrouveront les lieux, les personnages et les icônes familiers de Harry Potter (Poudlard, la salle des pas perdus, le Grand Hall, les clés de voiture, Hogsmeade, le Quidditch, etc.) qu’ils aiment tant, tout en vivant une toute nouvelle aventure passionnante, d’une portée et d’une ampleur dignes du grand écran.

Le professeur Albus Dumbledore (Jude Law) sait que le puissant mage noir Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers. Incapable de l’empêcher d’agir seul, il sollicite le magizoologiste Norbert Dragonneau (Eddie Redmayne) pour qu’il réunisse des sorciers, des sorcières et un boulanger moldu au sein d’une équipe intrépide. Leur mission des plus périlleuses les amènera à affronter des animaux, anciens et nouveaux, et les disciples de plus en plus nombreux de Grindelwald. Pourtant, dès lors que les enjeux sont aussi élevés, Dumbledore pourra-t-il encore rester longtemps dans l’ombre ?

Le film est interprété par un casting d’ensemble mené par l’oscarisé Eddie Redmayne, le double oscarisé Jude Law, deux fois nommé à l’Oscar, Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, William Nadylam, Callum Turner, Jessica Williams, Victoria Yeates, Poppy Corby-Tuech, Fiona Glascott, Katherine Waterston, Maria Fernanda Cândido, Richard Coyle, Oliver Masucci, Valerie Pachner, et Mads Mikkelsen.

Les Animaux Fantastiques Les Secrets de Dumbledore sortira au cinéma le 13 avril prochain.

Les Animaux Fantastiques Les Secrets de Dumbledore – La bande-annonce VF

Les Animaux Fantastiques Les Secrets de Dumbledore – La bande-annonce VOST