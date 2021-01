HBO Max : Nouveau trailer avec The Suicide Squad, The Conjuring 3, Mortal Kombat

Un nouveau trailer HBO Max dévoile des images pour les films The Suicide Squad, The Conjuring 3 ou encore Mortal Kombat, Dune et bien d’autres.

HBO Max a publié une nouvelle bande-annonce faisant la promotion des films Warner de cette année qui seront diffusés sur le streamer le jour même de leur sortie dans les salles aux Etats-Unis.

La vidéo postée sur les réseaux sociaux comprend de nouvelles images de nombreux titres attendus. Parmi tous ces films, on compte Godzilla vs Kong, Mortal Kombat, The Suicide Squad, Dune, The Conjuring: The Devil Made Me Do It, le nouveau Space Jam avec LeBron James ou encore The Many Saints of Newark, le film prequel des Soprano avec Michael Gandolfini dans le rôle de Tony Soprano que son défunt père James Gandolfini incarnait dans la série culte de HBO.

This year every @WBPictures movie will be in theaters and streaming exclusively on HBO Max. The biggest premieres every single month. pic.twitter.com/5ipY3x4mBi — HBO Max (@hbomax) January 27, 2021

Dans la vidéo, il y a également de images pour The Little Things avec Jared Leto, Rami Malek et Denzel Washington; Cry Macho avec Clint Eastwood; Judas and the Black Messiah avec Daniel Kaluuya; King Richard sur le père des soeurs championnes de tennis Venus et Serena Williams avec Will Smith; Reminiscence avec Hugh Jackman; Tom & Jerry: The Movie et In the Heights.

Quant à Matrix, il n’y a toujours pas d’images, simplement un logo.

En ce qui concerne les sorties de ces films en France, avec les salles qui sont encore fermées, on attend de voir s’ils sortiront comme prévu.

Crédit ©Warner Bros