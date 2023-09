Martin Scorsese veut « sauver le cinéma » de la culture des films de comic books

Martin Scorsese déclare « lutter » contre la culture des films de comic books et dit devoir « sauver le cinéma ».

Dans un nouveau profil avec GQ, le réalisateur Martin Scorsese – qui avait déjà confié son avis sur le sujet dans le passé – a discuté de la culture et des franchises de comic books.

Interrogé sur ces superproductions, Scorsese a déclaré que leur omniprésence pourrait être négative pour un public qui ne connaît pas bien les autres types de films.

« Le danger, c’est ce que cela fait à notre culture », a-t-il déclaré. « Parce qu’il va y avoir des générations maintenant qui pensent que les films ne sont que comme ceux-là, que c’est ça le cinéma. »

Lorsque l’intervieweur pointe le fait que le public pourrait déjà le croire, Scorsese est en total accord.

« Ils le pensent déjà », a-t-il déclaré. « Ce qui signifie que nous devons ensuite riposter plus fort. Et cela doit venir du niveau local. Cela doit venir des cinéastes eux-mêmes. Et vous aurez, vous savez, les frères Safdie, et vous aurez Chris Nolan, vous voyez ce que je veux dire ? Et frapper de tous les côtés. Frapper de tous les côtés et ne pas abandonner. Voyons voir ce que vous avez. Allez-y et faites-le. Allez réinventer. Ne vous en plaignez pas. Mais c’est vrai, car il faut sauver le cinéma. »

Le réalisateur a également parlé de la définition du contenu à l’ère du streaming, par opposition au cinéma proprement dit. « Je pense que le contenu fabriqué n’est pas vraiment du cinéma », a-t-il déclaré.

Il ajoute : « C’est presque comme si l’IA faisait un film. Et cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de réalisateurs et d’effets spéciaux incroyables qui réalisent de belles œuvres d’art. Mais qu’est-ce que ça veut dire ? Que font ces films, qu’est-ce que ça va vous apporter ? Mis à part une sorte de consommation de quelque chose, puis son élimination de votre esprit, de votre corps tout entier, vous savez ? Alors qu’est-ce que ça vous rapporte ? »

Le prochain film de Scorsese, Killers of the Flower Moon, avec Leonardo DiCaprio et Robert de Niro, sortir en salles le 18 octobre.

Source : GQ / Crédit ©DR