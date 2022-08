Les Anneaux de pouvoirs : « La seule compétition qui compte c’est la pression qu’on se met »

Les showrunners de la série les Anneaux de Pouvoir répondent à la comparaison récurrente et affrontement imaginé par la presse avec House of Dragon.

Depuis quelques semaines, le marketing fait rage pour Le Seigneur des Anneaux les Anneaux de Pouvoir et House of dragon, préquelle de Game of Thrones.

Un marketing qui rejoint les news autour de ces deux franchises, que la presse n’hésite pas à mettre en compétition, comme si l’une de ces deux séries de fantasy devait sortir gagnante d’un combat, tels deux chevaliers en plein joute dans une arène. Deux séries imaginées comme des rivales qui doivent convaincre un public plus qu’un autre. Comme si les spectateurs devaient choisir un camp.

Si pour le Cerveau la question ne se pose pas, car Les Anneaux de Pouvoir et House of Dragon sont deux histoires – de fantasy certes – diamétralement opposées, avec des intrigues et univers complètements différents qu’on ne peut comparer, pour beaucoup, ces deux séries se doivent de s’affronter, étant donné leur statut de mastodonte de la télévision et leur genre commun.

A l’occasion d’une projection exclusive à New York, les créateurs et producteurs de la série les Anneaux de Pouvoir sont revenus sur la comparaison récurrente, voire abusive dans les médias, des deux dernières séries de fantasy, toutes deux préquelles d’un culte populaire.

Une comparaison qui va de soit pour certains, étant donné les franchises et le genre, mais qui pourrait paraitre comme inutile, étant donné que les deux univers sont radicalement différents, tant dans le ton que la forme.

Ce à quoi les showrunners/créateurs ont répondu avec philosophie : « On ne le ressent pas comme ça. C’est une compétition imaginée par les médias. Je suis certain que le casting et les équipes ne le ressentent pas comme ça. Ils savent à quel point c’est difficile de créer quelque chose comme ça. » a expliqué JD Payne

Bien que Les Anneaux de Pouvoir et House of Dragon soient diffusées à quelques jours d’intervalles, pour les scénaristes ce n’est qu’une coïncidence, et non une stratégie pour se contrer : “La seule compétition qui compte pour nous c’est la pression qu’on se met à nous même pour ce qu’on veut offrir au monde. De faire quelque chose qui divertisse les gens, apporter un peu d’espoir, et réunir les gens ensemble pour lancer une discussion culturelle. C’est la seule compétition. Et qui travaillent sur une histoire, on leur souhaite le meilleur ».

Les Anneaux de Pouvoir sera disponible vendredi prochain, 2 Septembre sur Amazon Prime Video. House of Dragon quant à elle est déjà disponible avec son premier épisode sur OCS go, et diffusée en simultanée avec les US sur OCS.

