Barbie : Une référence aux Bratz dans le film ? (théorie)

Un easter egg sur la poupée rivale de Barbie, Bratz, se trouverait dans le film selon les fans. Spoilers.

Alors que Barbie est train de battre tous les records au box office mondial, une théorie de fan concernant la poupée rivale de Barbie, se répand sur la toile. Sur TikTok, les fans s’amusent à disséquer certains des messages cachés et des easter eggs subtils du film, dont l’un semble rendre hommage à une autre poupée en plastique emblématique.

Dans le film, Barbie (Margot Robbie) voyage dans le monde réel et s’arrête dans une école à la recherche de la fille qu’elle croit responsable de sa crise existentielle. Barbie rencontre alors une adolescente nommée Sasha et ses trois amis, qui ressemblent toutes aux poupées Bratz Yasmin, Sasha, Chloé et Jade, comme l’ont souligné de nombreuses personnes sur TikTok.

Les jeunes filles sont assez insolentes et lui disent qu’elles ont arrêté de jouer avec Barbie depuis l’âge 5 ans.

D’autres utilisateurs ont également noté que le personnage de Sasha (Ariana Greenblatt) partage non seulement un nom avec une poupée Bratz, mais est également appelée « bunny boo » par sa mère Gloria (America Ferrara) – le surnom officiel de la poupée Sasha Bratz. «

Bratz et Barbie étaient tout pour moi quand j’étais enfant. C’est tellement cool de voir cette petite référence », a écrit un utilisateur sur TikTok. « Les vrais Stans de Bratz ont tout de suite repéré ce crossover », a ajouté une autre personne.

Aux côtés de Robbie et Ryan Gosling, « Barbie » voit à son affiche Will Ferrell, Connor Swindells, Nicola Coughlan, Emerald Fennell, Kate McKinnon, Michael Cera, America Ferrera, Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman, Sharon Rooney , Ana Cruz Kayne, Ritu Arya, Jamie Demetriou, Emma Mackey, Dua Lipa, Issa Rae, Hari Nef, Alexandra Shipp, Simu Liu, Scott Evans, Ncuti Gatwa et Helen Mirren.

Réalisé par Greta Gerwig, Barbie est actuellement en salles.

Crédit ©Warner Bros