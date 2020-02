The Falcon and The Winter Soldier : La série pourrait introduire Battlestar

Une rumeur annonce la présence de Battlestar dans la série The Falcon and The Winter Soldier.

La série The Falcon and The Winter Soldier reste pour le moment un mystère mais les rumeurs circulent et il est possible qu’un autre super-héros des comics soit introduit dans la saison 1. Selon ScreenRant, Battlestar pourrait faire partie de la série de Disney+.

Si Steve Rogers a pris sa retraite dans Avengers Endgame, les histoires de personnages de l’univers Captain America vont continuer. Les rôles titres, Sam Wilson (Anthony Mackie) et Bucky Barnes (Sebastian Stan) seront bien évidemment de retour et Emily Van Camp reviendra en Sharon Carter ainsi que Daniel Bruhl dans le rôle du méchant Baron Zemo.

On sait également que la série introduira une nouvelle version de Captain America, joué par Russell Wyatt. Il s’agit de John Walker qui, dans les comics, devient Captain America avant qu’il ne devienne U.S. Agent. Il semble que dans la série, le gouvernement ne veut pas que Sam soit le nouveau Captain America, même si Steve Rogers l’a lui-même choisi comme héritier.

Mais ce n’est pas tout puisqu’il est aussi possible que, même si Sam ne deviendra pas Captain America, la série introduise le premier Captain America Noir, Isaiah Bradley (joué par Carl Lumbly ?). Si sa présence se confirme, cela laisse entendre que Sam et Bucky n’ont pas retrouvé la confiance du gouvernement.

En ce qui concerne Battlestar, il s’agit de Lemar Hoskins, le sidekick de Walker. Quand Walker devient Captain America, Hoskins est censé être le nouveau Bucky mais qui changera de nom pour Battlestar.

Pour le moment, ce sont des rumeurs et des spéculations mais il est bien possible que Bucky et Sam aient de la concurrence.

La série The Falcon and The Winter Soldier sera la première série Marvel du service Disney+, elle sera diffusée à partir du mois d’août. WandaVision arrivera plus tard cette année.

Source : ScreenRant / crédit ©Marvel