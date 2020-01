The Falcon and The Winter Soldier : Premier aperçu du nouveau Captain America

Découvrez un premier aperçu du nouveau Captain America dans la série The Falcon and The Winter Soldier.

Le tournage de la série The Falcon and The Winter Soldier a repris et des premières images ont fait surface en ligne. On y découvre Wyatt Russell qui incarne John Walker dans la nouvelle série.

Si les fans s’attendaient à ce que Sam Wilson (Anthony Mackie) reprenne le bouclier de Cap, ils seront pour le moment déçus puisque c’est John Walker qui sera Captain America dans la série pour le moment.

Dans les comics, John Walker devient Captain America avant qu’il ne devienne U.S. Agent. Il semble que dans la série, le gouvernement ne veut pas que Sam soit le nouveau Captain America, même si Steve Rogers l’a lui-même choisi comme héritier.

Les photos, dévoilées par Page Six, montrent l’acteur Wyatt Russell en costume de Captain America avec son bouclier, mais aussi en costume militaire, dans la peau de John.

Wyatt Russell spotted filming ‘The Falcon and the Winter Soldier’ series https://t.co/6slFw5Z9U8 pic.twitter.com/cONEQhatVo — Page Six (@PageSix) January 21, 2020

Wyatt Russell a été annoncé au casting de la série durant le Comic Con de San Diego l’an dernier. Il a rejoint Anthony Mackie et Sebastian Stan, qui reprennent leurs rôles de Bucky Barnes alias Winter Soldier et Sam Wilson alias Falcon. Daniel Brühl (Baron Zemo) et Emily VanCamp (Sharon Carter) seront aussi au générique de la série.

The Falcon and The Winter Soldier sera disponible sur Disney+ à l’automne 2020.

Source : Page Six / Crédit ©DR