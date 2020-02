The Falcon and The Winter Soldier : Carl Lumbly rejoint la série Marvel

Carl Lumbly de Supergirl et Alias rejoint la série Marvel The Falcon and The Winter Soldier.

De DC à Marvel, il n’y a qu’un pas. Carl Lumbly (Alias), qui a joué le père de Martian Manhunter dans Supergirl (et doublé ce même personnage dans la série animée Justice League), rejoint la série de Marvel The Falcon and The Winter Soldier. Pour le moment, son rôle dans la série n’est pas encore connu.

La prochaine série Marvel / Disney + met en vedette les vétérans du MCU Anthony Mackie et Sebastian Stan dans les rôles principaux. Seront également de retour, Emily VanCamp en tant que Sharon Carter et Daniel Brühl dans le rôle d’Helmut Zemo.

Les autres membres de la distribution comprennent Wyatt Russell dans le rôle de John Walker, héritier de Captain America, et Adepero Oduye, Desmond Chiam, Miki Ishikawa et Noah Mills dans des rôles non divulgués.

La série se déroule après les événements d’Avengers: Endgame où Steve Rogers (Chris Evans) a officiellement donné le bouclier de Captain America à Sam (Mackie). Bucky et Sam se retrouveront dans une aventure mondiale mettant leurs compétences à l’épreuve.

The Falcon and The Winter Soldier a été créé par Malcolm Spellman (Empire) et est réalisé par Kari Skogland (The Handmaid’s Tale). La série arrive au mois d’aout sur Disney+.

Source : Deadline / Crédit ©DR