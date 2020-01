Doctor Who marque l’histoire avec une surprise de taille et un grand retour !

Deux personnages, dont un iconique que l’on avait plus vu depuis très longtemps dans la série, changent la donne de la mythologie Doctor Who.

Doctor Who ne cessera décidément pas de nous étonner. Après une saison 11 présentant le Docteur et ses compagnons dans diverses aventures loin de toute mythologie – tout en anthologie – voici que la série nous propose une nouvelle avancée concernant son personnage principal, après l’avoir réincarné en femme.

Il aura été un homme blanc pendant près de 50 ans, mais ce n’est plus le cas depuis l’arrivée de Jodie Whitaker. Une régénération à l’heure de MeToo qui a fait plaisir à beaucoup de fans, pour plus d’égalité et d’inclusivité à la Télévision.

Milestone²

Si Doctor Who, tout du moins le reboot de 2005, aura toujours été une série bienveillante et très inclusive, elle vient de réaliser dans le dernier épisode de cette saison 12 un nouveau grand pas dans son histoire. Un grand pas, avec, pour la première fois, l’incarnation d’un Docteur en une personne de couleur.

Oui nous découvrons dans l’épisode de ce dimanche un nouveau Docteur noir. Une Docteur noire pour être plus précis, incarnée par l’actrice britannique Jo Martin, que l’on a pu voir dans Fleabag.

Avec une intrigue ressemblant en quelque sorte à celle de Ten dans Smith, la montre et le Docteur, en saison 3, cet épisode proposera un personnage en danger qui se révélera être une incarnation passée du Docteur que nous connaissons tous quand elle retrouvera la mémoire.

S’il est trop tôt pour comprendre les ramifications et implications de cette rencontre entre 13 et cette nouvelle Docteur, cette saison 12 est sans conteste la saison de la surprise et de la mythologie.

He’s Back

En effet, l’épisode ne proposera pas juste d’explorer un passé inconnu pour le personnage iconique : il marque le grand retour très attendu du Capitaine Jack Harkness, un personnage mythique et iconique pour les fans incarné par John Barrowman.

Si le personnage a eu droit à sa série spin-off avec Torchwood, on ne l’avait plus vu depuis l’ère Tennant en 2009. Sa dernière apparition aura été dans La prophétie de Noël en saison 4.

Si le personnage incarné par John Barrowman ne fera qu’une apparition auprès des compagnons du Docteur, sans voir cette dernière, pour l’alerter sur le danger d’un personnage encore à ce jour énigmatique : le Cyberman solitaire, il se pourrait bien qu’il fasse une nouvelle apparition dans les prochains épisodes de cette saison.

Le retour du Captain Jack aura été réclamé pendant près de 11 ans par les fans – ainsi que celui qui l’interprète – puisque l’ère Moffat a décidé de ne pas faire revenir John Barrowman dans la mythologie de Doctor Who, au grand désarroi des fans de ce dernier.

Mythologie puissance 12

Cette saison 12 de Doctor Who renoue sans conteste avec sa mythologie de manière forte, avec un énième retour du Maître comme nous l’avons vu dans les deux premiers épisodes de la saison. Un retour sous un nouveau visage après Missy, avec la découverte d’une nouvelle destruction de Gallifrey.

On pensait que cela serait le grand pan mythologique de cette saison, mais visiblement, la nouvelle Docteur que nous venons de découvrir change une nouvelle fois la donne, puisque visiblement le Docteur semble avoir été effacé des souvenirs de cette incarnation, un peu comme celle de John Hurt dans l’épisode marquant le 50ème anniversaire de Doctor Who. Un épisode qui laisse beaucoup de questions sans réponses, qui seront peut-être offerte dans le final de cette saison 12.

Réinvention tout en diversité

Si l’on pensait au visionnage de la bande annonce de cette nouvelle saison de Doctor Who que le retour des Judoons ne serait que de l’ordre du fan-service pour tenter de renouer avec le passé de la série après une saison 11 qui aura divisé les fans, il est clair que cette saison de Doctor Who cherche à explorer et réinventer la série et son personnage légendaire.

Réinventer tout en renouant avec l’ère de Russel T Davies, cela semble être l’objectif de Chris Chibnall, actuel showrunner de la série. Pour savoir si cette nouvelle mythologie redistribuera les cartes, ou si l’on reverra Doctor Ruth et Captain Jack ainsi que le Maître (dans la peau d’un homme d’origine indienne… C’est bien la saison de la diversité, sans aucun doute), il faudra attendre la suite.

Doctor Who est diffusée tous les dimanches sur la BBC.

Crédit photos : ©BBC